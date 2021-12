Nominacje do Steam Awards ogłoszone. Kto powalczy o tytuł gry roku?

Valve ogłosiło listę gier nominowanych do tegorocznych nagród Steam Awards. Jakie tytuły powalczą o miano najlepszego w minionych 12 miesiącach?

Valve co roku organizuje Steam Awards, czyli plebiscyt na najlepsze gry minionych 12 miesięcy. Może nie jest on aż tak prestiżowy, jak The Game Awards, które uchodzi za gamingowe Oskary, ale i tak to całkiem niezłe wyróżnienie. Można się nim tym bardziej chwalić, że wyboru dokonują sami gracze.

Steam Awards 2021 — nominowane gry

W tym roku Valve rozda nagrody w 10 kategoriach. Na razie poznaliśmy listę nominowanych produkcji, które zostały wybrane przez samych graczy. Przez ostatni miesiąc to my decydowaliśmy, jakie gry zasługują na uznanie. Ostatecznie o nagrody powalczą:

Gra Roku: Valheim, New World, Cyberpunk 2077, Resident Evil: Village, Forza Horizon 5

Valheim, New World, Cyberpunk 2077, Resident Evil: Village, Forza Horizon 5 Gra VR Roku: Sniper Elite VR, Cooking Simulator VR, Medal of Honor: Above and Beyond, I Expect You To Die 2, Blair Witch VR

Sniper Elite VR, Cooking Simulator VR, Medal of Honor: Above and Beyond, I Expect You To Die 2, Blair Witch VR Owoc miłości: Dota 2, Terraria, Rust, No Man’s Sky, Apex Legends

Dota 2, Terraria, Rust, No Man’s Sky, Apex Legends Razem raźniej: Valheim, Back 4 Blood, Halo Infinite, It Takes Two, Crab Game

Valheim, Back 4 Blood, Halo Infinite, It Takes Two, Crab Game Znakomity styl wizualny: Psychonauts 2, Subnautica: Below Zero, Little Nightmares II, Bright Memory: Infinite, Forza Horizon 5

Psychonauts 2, Subnautica: Below Zero, Little Nightmares II, Bright Memory: Infinite, Forza Horizon 5 Najbardziej innowacyjna rozgrywka: Inscryption, Twelve Minutes, Moncage, Deathloop, Loop Hero

Inscryption, Twelve Minutes, Moncage, Deathloop, Loop Hero Najlepsza gra, w której jesteś do bani: World War Z: Aftermath, Naraka: Bladepoint, Nioh 2, Age of Empires IV, Battlefield 2042

World War Z: Aftermath, Naraka: Bladepoint, Nioh 2, Age of Empires IV, Battlefield 2042 Najlepsza ścieżka dźwiękowa: Marvel’s Guardians of the Galaxy, NieR Replicant, Persona 5 Strikers, Guilty Gear -Strive-, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Marvel’s Guardians of the Galaxy, NieR Replicant, Persona 5 Strikers, Guilty Gear -Strive-, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Gra ze znakomitą fabułą: Life is Strange: True Colors, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Days Gone, Mass Effect: Edycja legendarna

Life is Strange: True Colors, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Days Gone, Mass Effect: Edycja legendarna Usiądź i zrelaksuj się: Unpacking, Potion Craft: Alchemist Simulator, Farming Simulator 22, Townscaper, Dorfromantik

Dziwić może obecność na liście Cyberpunk 2077, które zostało nominowane zarówno do nagrody gry roku, jak i za najlepszą fabułę. Pamiętajcie jednak, że wyboru dokonali sami gracze. O ile na główną nagrodę bym nie liczył, tak myślę, że o statuetkę za najlepszą fabułę produkcja CD Projekt RED mogłaby powalczyć.

Głosowanie rozpocznie się już dzisiaj, razem ze startem zimowej wyprzedaży na Steamie, która zawsze jest jedną z największych. Dlatego szykujcie nie tylko swoje głosy, ale również portfele, bo na pewno będzie kilka ciekawych propozycji w dobrych cenach.

