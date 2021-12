Ubisoft ma problem. Nikt nie chce u nich pracować

Ubisoft ma duży problem. Z firmy odchodzi coraz więcej pracowników, co negatywnie wpływa na pracę nad kolejnymi grami.

Ubisoft nie ma w ostatnich miesiącach najlepszego PR-u. Może nie jest aż tak źle, jak w przypadku Activision Blizzard, ale francuskiemu deweloperowi też oberwało się za niedopuszczalne zachowania w miejscu pracy, jak dyskryminacja i molestowanie.

Pracownicy odchodzą z Ubisoftu

Teraz Ubisoft ma jeszcze inny problem. Wiele gier, nad którymi trwają prace, opóźnia się. Wszystko z powodu odchodzących z firmy pracowników. Serwis Axios prześledził profile na LinkedIn. Z tego małego śledztwa wynika, że z kanadyjskich oddziałów odeszło co najmniej 120 pracowników w ciągu zaledwie 6 ostatnich miesięcy. A to tylko ci, których udało się wyśledzić na LinkedIn. Prawdziwa liczba jest prawdopodobnie dużo wyższa.

Wśród osób, które odeszły z Ubisoftu jest wielu kluczowych pracowników. Z firmą pożegnało się między innymi 5 z 25 najważniejszych deweloperów Far Cry 6 oraz 12 z 50 kluczowych twórców Assassin's Creed: Valhalla.

Takie braki nie są łatwe do uzupełnienia. Ubisoft uchodzi za miejsce o nie najlepszej reputacji, a do tego średnich zarobkach. Jeśli dodamy do tego dużą konkurencję w Montrealu i okolicach, to nic dziwnego, że firma ma problem.

Oczywiście Ubisoft zapewnia, że od kwietnia zatrudnił ponad 2600 nowych pracowników, a wskaźnik rotacji zatrudnionych to zaledwie 12 procent. To zapewne prawda, ale dotyczy to całej firmy, która zatrudnia ponad 20 tys. osób w 50 placówkach na całym świecie. Problem w głównej mierze dotyczy oddziałów kanadyjskich w Montrealu oraz Toronto.

Poza tym wskaźnik rotacji zatrudnienia na poziom 12 procent jest nadal dużo wyższy, niż u konkurencji. Dla przykładu w Electronic Arts wynosi on 9 procent, a w Epic Games zaledwie 7 procent. Wyższy jest między innymi w Activision Blizzard (16 procent), ale to akurat nie powinno dziwić.

Ciekawe, jak wpłynie to na gry. Oddział w Toronto pracuje między innymi nad remakiem Splinter Cell. Jest duża szansa, że premiera będzie opóźniona.

