Twórcy S.T.A.L.K.E.R. 2 wycofują się z kontrowersyjnego pomysłu

Zaledwie wczoraj pisałem o nietypowym pomyśle studia GSC Game World, które postanowiło wprowadzić w S.T.A.L.K.E.R. 2 modne w ostatnim czasie NFT. Gracze mogli na aukcji wygrać własny, unikalny awatar, przeniesiony do nadchodzącej gry. To nie spodobało się społeczności.

Chociaż GSC Game World zapowiedziało, że zyski z trzech aukcji zostaną przeznaczone na cele charytatywne, to pomysł i tak spotkał się ze sprzeciwem graczy. Odnoszę wrażenie, że nie chodziło o samo stworzenie awatarów graczy i przeniesienie ich do gry, a o NFT właśnie.

NFT jest krytykowane przez wielu. Nie dlatego, że sama technologia za nim stojąca jest zła, ale z powodu ostatniej mody i często po prostu głupich pomysłów, które można określić mianem skoku na kasę. Chociaż w przypadku S.T.A.L.K.E.R. 2 kasa miała trafić na cele charytatywne, to wiadomo, że cała akcja była nastawiona na rozgłos i darmową reklamę.

Jednak cała ta sprawa to już przeszłość. Na oficjalnym profilu S.T.A.L.K.E.R. 2 na Twitterze pojawiło się oświadczenie, w którym twórcy gry przepraszają za całe zamieszanie i informują o rezygnacji z pomysłu NFT w grze.

Bazując na wiadomościach, któe od was otrzymaliśmy, zdecydowaliśmy o zrezygnowaniu ze wszystkiego, co związane z NFT w grze S.T.A.L.K.E.R. 2. Interes naszych fanów i graczy jest priorytetem dla naszego zespołu. Robimy tę grę dla Was do zabawy - niezależnie od kosztów. Jeśli wam zależy, to nam też zależy.