Możesz trafić do gry jako unikalny NFT, ale chętnych jest mnóstwo

Chcesz być unikalnym awatarem w grze S.T.A.L.K.E.R. 2 w formie NFT? Masz na to szansę, ale chętnych jest mnóstwo.

NFT to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy. W dużym skrócie jest to unikalny cyfrowy token w formie certyfikatu, którego nie da się zmienić i sfałszować. W formie NFT sprzedawanych jest całe mnóstwo rzecz od dzieł sztuki, poprzez muzykę i na wirtualnych butach kończąc.

Zostań awatarem w S.T.A.L.K.E.R. 2

W modę na NFT chcą się też załapać twórcy gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Studio GSC Game World zapowiedziało, że zamierza wykorzystać cyfrowe tokeny w produkcji, która ma zadebiutować 28 kwietnia 2022 roku. W jaki sposób? Wybrani gracze staną się wyjątkowymi i niepowtarzalnymi awatarami w grze.

GSC Game World określa to mianem "metahuman". Niestety, aby stać się nieodłączną częścią S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl trzeba mieć zasobny portfel. W styczniu ruszy aukcja pierwszego awatara w formie NFT. W sumie studio zaoferuje tylko 3 takich metaludzi. Bogaci szczęśliwcy zostaną zeskanowani w siedzibie firmy i przeniesieni do gry.

Już teraz możecie się zapisać na pierwszą aukcję, która ruszy na początku 2022 roku. W tym momencie jest już ponad 107 tys. chętnych, więc — nie ma co się oszukiwać — szanse są raczej niewielkie. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne, co akurat zasługuje na duże uznanie. Takie wykorzystanie NFT jak najbardziej pochwalam!

Źródło zdjęć: GSC Game World

Źródło tekstu: DMarket