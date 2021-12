Zbudował w pełni działający komputer w Minecraft. Można na nim grać

W Minecraft powstał procesor, na którym można uruchamiać gry. Tak, w grze powstał układ CPU, na którym można uruchamiać inne gry.

Minecraft to już nie tylko gra. To też pewnego rodzaju fenomen społeczny, a jednocześnie tytuł, który pozwala na budowanie rzeczy wręcz niesamowitych. Na pewno widzieliście np. Hogwart stworzony z wydawałoby się prostych klocków albo wręcz całe miasta.

A co powiecie na procesor, a w zasadzie to cały komputer? Taki w pełni działający.

Komputer zbudowany w Minecraft

Na taki projekt zdecydował się znany budowniczy z Minecrafta o pseudonimie 'Sammyuri'. Aż 7 miesięcy zajęło mu zbudowane funkcjonalnego układu CPU wewnątrz gry Minecraft. Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, jak to działa, ale ważne, że działa.

Nie jest to pierwszy raz, gdy ktoś buduje procesor w Minecrafcie. Jednak projekt 'Sammyuri' jest jak na razie najbardziej zaawansowany. Chungus 2, bo tak się nazywa procesor, symuluje 8-bitową jednostkę o taktowaniu 1 Hz, w połączeniu z 256 bajtami pamięci RAM. Komputer ma też 4 KiB pamięci. Nie są to wartości, które robią dzisiaj wrażenie, ale pamiętajcie, że nie jest to fizyczny układ. W całości powstał w grze!

Co więcej, Chungus 2 jest w pełni funkcjonalny. Obok niego powstały: kontroler do sterowania oraz prosty wyświetlacz o rozdzielczości 32 × 32 piksele. Dzięki temu można na nich uruchamiać proste gry, jak Tetris lub Snake. Te też powstały w całości na silniku Minecrafta i są uruchamiane na wirtualnym komputerze z poziomu kartridża, wkładanego w odpowiedni slot.

