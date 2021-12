Aż 15 gier całkowicie za darmo! Rewelacyjna promocja

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia platforma Epic Games Store zamierza rozdać aż 15 gier całkowicie za darmo.

Wszyscy już się przyzwyczailiśmy, że Epic Games Store co tydzień rozdaje darmowe gry. Czasami to małe produkcje indie, a czasami wielkie hity. Wszyscy zgodzimy się jednak, że nie ma nic lepszego, niż gra za darmo. Dlatego warto wiedzieć o promocji, którą Epic Games Store szykuje z okazji Świąt.

Epic Games Store rozda 15 gier za darmo!

Według serwisu Dealabs Epic Games Store od 16 do 30 grudnia rozda aż 15 gier za darmo, po jedną na każdy dzień. Na razie jest to tylko niepotwierdzona plotka, ale podobna akcja była organizowana w poprzednich latach, więc jest to jak najbardziej prawdopodobne.

Na ten moment nie wiemy, jakie gry dokładnie zamierza rozdać Epic Games Store. Pierwszą najprawdopodobniej będzie japońska gra RPG Shenmue III. To kontynuacja bardzo udanych gier jeszcze z czasów Dreamcasta. Jej produkcja w dużej mierze została sfinansowana przez fanów.

Można się spodziewać, że w najbliższych dniach wycieknie pełna lista darmowych gier od Epic Games Store. W zeszłym roku też poznaliśmy je kilka dni wcześniej. Rozdawnictwo ma się rozpocząć 16 grudnia. Póki co możecie w launcherze odebrać za darmo Prison Architect oraz Godfall Challenger Edition.

