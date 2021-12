Wybrano najlepsze gry tego roku. Zgadzasz się z wyborem?

W nocy czasu polskiego rozdano The Game Awards 2021, czyli najważniejsze nagrody za najlepsze gry roku. Kto wygrał?

The Game Awards to najważniejsze nagrody w branży gamingowej. Co roku odbywa się gala, na której — oprócz wręczenia statuetek — prezentowanych jest wiele nowych tytułów oraz trailerów. Na razie skupmy się jednak na tegorocznych zwycięzcach, bo w kilku kategoriach wybór może zaskakiwać.

Najlepsza gra 2021 roku?

Nagrody zostały rozdane w sumie w 25 kategoriach. Oprócz najlepszej gry 2021 roku poznaliśmy też najlepsze gry w poszczególnych gatunkach, najbardziej atrakcyjną ścieżkę dźwiękową czy też najlepszy kierunek artystyczny. Jak myślicie, kto wygrał?

Do miana najlepszej gry 2021 roku nominowanych było 6 tytułów: Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart oraz Resident Evil: Village. Ostatecznie nagroda trafiła do w mojej ocenie świetnej gry kooperacyjnej produkcji Hazelight, czyli It Takes Two. Myślę, że to w pełni zasłużone wyróżnienie.

Jakie gry wygrały w pozostałych kategoriach? Pełna lista zwycięzców prezentuje się następująco:

Najlepsza gra roku 2021 – It Takes Two

Najlepsza reżyseria – Deathloop

Najlepsza narracja – Marvel’s Guardian of the Galaxy

Najlepszy kierunek artystyczny – Deathloop

Najbardziej atrakcyjna ścieżka dźwiękowa – Nier Replicant

Najlepsze audio i kreacja dźwięku – Forza Horizon 5

Najlepszy aktor/aktorka – Maggie Robertson, Resident Evil Village

Gra ważna społecznie – Life is Strange: True Colors

Najlepiej wspierany tytuł – Final Fantasy XIV Online

Najciekawsza gra indie – Kena: Bridge of Spirits

Najlepsza debiutująca gry indie – Kena: Bridge of Spirits

Najlepsza gra mobilna – Genshin Impact

Najlepsze wsparcie dla społeczności – Final Fantasy XIV Online

Najlepsza gra VR – Resident Evil 4

Innowacje w dostępności – Forza Horizon 5

Najlepsza gra akcji – Returnal

Najlepsza przygodowa gra akcji – Metroid Dread

Najlepszy RPG – Tales of Arise

Najlepsza bijatyka – Guilty Gear -Strive-

Najlepsza gra rodzinna – It Takes Two

Najlepsza gra sportowa/wyścigowa – Forza Horizon 5

Najlepsza strategia/symulator – Age of Empires IV

Najlepsza gra sieciowa – It Takes Two

Najlepszy tytuł e-sportowy – League of Legends

Najlepszy e-sportowiec – Oleksandr 's1mple' Kostyliev

Najlepszy trener e-sportowy – Kim 'kkOma' Jeong-gyun

Najlepsze wydarzenie e-sportowe – League of Legends World Championship 2021

Najlepsza drużyna e-sportowa – Natus Vincere (CS:GO)

Najbardziej wyczekiwana gra – Elden Ring

Jak widać, pomimo kilku nominacji, żadnej nagrody nie zdobył Cyberpunk 2077. Nie ma w tym chyba nic zaskakującego, biorąc pod uwagę całe zamieszanie po premierze gry. Danie produkcji CD Projekt RED jakiejkolwiek nagrody prawdopodobnie wywołałoby spore poruszenie w branży.

