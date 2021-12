PlayStation Plus: roczna subskrypcja za pół ceny

Firma Sony przygotowała grudniową, przedświąteczną promocję, w której roczną subskrypcję PlayStation Plus można kupić z 50% rabatem.

Sony Interactive Entertainment poinformowało o promocji obejmującej roczną subskrypcję PlayStation Plus. Z 50% rabatu mogą skorzystać wszyscy gracze, którzy nie mają aktywnej usługi w momencie zakupu. Oferta jest już aktywna i będzie dostępna do 19 grudnia 2021 roku.

Na wszystkich graczy, którzy wykupią teraz abonament PlayStation Plus, czeka grudniowa oferta, w której znajdują się trzy tytuły na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4: LEGO Superzłoczyńcy DC, Mortal Shell i Godfall: Challenger Edition.

Oprócz comiesięcznych darmowych gier, na wszystkich posiadaczy subskrypcji PlayStation Plus czekają ekskluzywne zniżki w PlayStation Store, możliwość grania online, a także PlayStation Plus Video Pass. W ramach ostatniej usługi aktywni subskrybenci PlayStation Plus zyskują dostęp do filmów i seriali Sony Pictures Entertainment.

Normalna cena subskrypcji PlayStation Plus na rok wynosi 240 zł. W aktualnej promocji jej koszt został zmniejszony do 120 zł.

PlayStation Plus – informacje

PlayStation Plus to płatna usługa dla użytkowników konsol PlayStation. W ramach subskrypcji gracz otrzymuje między innymi co najmniej dwie darmowe gry co miesiąc, możliwość grania online, ekskluzywne zniżki w PlayStation Store, pierwszeństwo dostępu do wybranych tytułów, 100 GB miejsca na zapisy stanów gier w chmurze oraz wyjątkowe oferty dzięki PlayStation Plus Rewards. Usługa PS Plus jest dostępna w rocznej subskrypcji, a także w krótszych abonamentach: na 1 miesiąc za 37 zł i na 3 miesiące za 100 zł. Są one dostępne w PlayStation Store oraz u wybranych partnerów handlowych.

