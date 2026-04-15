Ta gra to hit. Ponad 5 milionów sprzedanych kopii w mniej niż miesiąc
Wygląda na to, że nie wszyscy potrzebują porywającej fabuły. Czasami wystarczy rozbudowany świat, ciekawe mechaniki oraz ładna grafika.
Crimson Desert notuje świetny start. Pearl Abyss poinformowało dziś rano, że gra sprzedała się już w liczbie ponad 5 milionów egzemplarzy na wszystkich platformach. Tytuł debiutował 19 marca 2026 na PC i konsolach, więc osiągnięcie takiego wyniku w mniej niż miesiąc robi wrażenie.
Pierwotnie Crimson Desert miało być MMORPG, a nie grą offline
Chociaż trzeba pamiętać, że początki były wyboiste. Jednym z głośniejszych problemów był brak kompatybilności z kartami graficznymi Intel ARC. Pojawiły się też kontrowersje z wykorzystaniem treści generowanych przez AI. W ostatnich dniach sytuacja zaczęła się jednak poprawiać.
A co dalej? Twórcy zapowiedzieli szereg zmian proponowanych przez społeczność i nowości. Pokonani bossowie mają wracać, by można było ponownie stoczyć z nimi walkę, a odbite wcześniej regiony nie pozostaną już martwe i niezmienne - wrogie frakcje będą próbowały odzyskiwać utracone tereny. Do gry trafią też poziomy trudności Easy, Normal i Hard, a wybrane postacie dostaną nowe umiejętności.
Pearl Abyss zamierza także mocno rozbudować system obozowiska. Pojawią się magazyny na jedzenie i surowce, garderoba na wyposażenie oraz wspólna pula dla przedmiotów fabularnych i receptur. Oprócz tego twórcy zapowiadają nowe stroje, zwierzaki, wierzchowce i pancerze, a także funkcję ukrywania broni noszonej na plecach, która ma ograniczyć problemy z przenikaniem modeli podczas eksploracji.
Lista zmian obejmuje również poprawki bardziej techniczne, takie jak lepsze renderowanie odległych widoków, wyraźniejszy interfejs, większe możliwości konfiguracji sterowania na padzie oraz klawiaturze i myszy, a także dalsze optymalizacje. Przy tak mocnej sprzedaży trudno wykluczyć, że w przyszłości Crimson Desert doczeka się także płatnego DLC. Na razie jednak Pearl Abyss niczego jeszcze oficjalnie nie potwierdziło.