Ta gra to hit. Ponad 5 milionów sprzedanych kopii w mniej niż miesiąc

Crimson Desert notuje świetny start. Pearl Abyss poinformowało dziś rano, że gra sprzedała się już w liczbie ponad 5 milionów egzemplarzy na wszystkich platformach. Tytuł debiutował 19 marca 2026 na PC i konsolach, więc osiągnięcie takiego wyniku w mniej niż miesiąc robi wrażenie.

Pierwotnie Crimson Desert miało być MMORPG, a nie grą offline

Chociaż trzeba pamiętać, że początki były wyboiste. Jednym z głośniejszych problemów był brak kompatybilności z kartami graficznymi Intel ARC. Pojawiły się też kontrowersje z wykorzystaniem treści generowanych przez AI. W ostatnich dniach sytuacja zaczęła się jednak poprawiać.

A co dalej? Twórcy zapowiedzieli szereg zmian proponowanych przez społeczność i nowości. Pokonani bossowie mają wracać, by można było ponownie stoczyć z nimi walkę, a odbite wcześniej regiony nie pozostaną już martwe i niezmienne - wrogie frakcje będą próbowały odzyskiwać utracone tereny. Do gry trafią też poziomy trudności Easy, Normal i Hard, a wybrane postacie dostaną nowe umiejętności.

Pearl Abyss zamierza także mocno rozbudować system obozowiska. Pojawią się magazyny na jedzenie i surowce, garderoba na wyposażenie oraz wspólna pula dla przedmiotów fabularnych i receptur. Oprócz tego twórcy zapowiadają nowe stroje, zwierzaki, wierzchowce i pancerze, a także funkcję ukrywania broni noszonej na plecach, która ma ograniczyć problemy z przenikaniem modeli podczas eksploracji.