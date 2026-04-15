Ta gra to hit. Ponad 5 milionów sprzedanych kopii w mniej niż miesiąc

Wygląda na to, że nie wszyscy potrzebują porywającej fabuły. Czasami wystarczy rozbudowany świat, ciekawe mechaniki oraz ładna grafika. 

PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:41
Crimson Desert notuje świetny start. Pearl Abyss poinformowało dziś rano, że gra sprzedała się już w liczbie ponad 5 milionów egzemplarzy na wszystkich platformach. Tytuł debiutował 19 marca 2026 na PC i konsolach, więc osiągnięcie takiego wyniku w mniej niż miesiąc robi wrażenie.

Pierwotnie Crimson Desert miało być MMORPG, a nie grą offline

Chociaż trzeba pamiętać, że początki były wyboiste. Jednym z głośniejszych problemów był brak kompatybilności z kartami graficznymi Intel ARC. Pojawiły się też kontrowersje z wykorzystaniem treści generowanych przez AI. W ostatnich dniach sytuacja zaczęła się jednak poprawiać.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Cronos The New Dawn Gra PC
Cronos The New Dawn Gra PC
-26.89 zł
250.18 zł - najniższa cena
Kup teraz 223.29 zł
Avalanche Gra ATARI 2600+
Avalanche Gra ATARI 2600+
0 zł
107.5 zł - najniższa cena
Kup teraz 107.5 zł
Zestaw gier EVERCADE Atari Arcade 2
Zestaw gier EVERCADE Atari Arcade 2
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
A co dalej? Twórcy zapowiedzieli szereg zmian proponowanych przez społeczność i nowości. Pokonani bossowie mają wracać, by można było ponownie stoczyć z nimi walkę, a odbite wcześniej regiony nie pozostaną już martwe i niezmienne - wrogie frakcje będą próbowały odzyskiwać utracone tereny. Do gry trafią też poziomy trudności Easy, Normal i Hard, a wybrane postacie dostaną nowe umiejętności.

Pearl Abyss zamierza także mocno rozbudować system obozowiska. Pojawią się magazyny na jedzenie i surowce, garderoba na wyposażenie oraz wspólna pula dla przedmiotów fabularnych i receptur. Oprócz tego twórcy zapowiadają nowe stroje, zwierzaki, wierzchowce i pancerze, a także funkcję ukrywania broni noszonej na plecach, która ma ograniczyć problemy z przenikaniem modeli podczas eksploracji.

Lista zmian obejmuje również poprawki bardziej techniczne, takie jak lepsze renderowanie odległych widoków, wyraźniejszy interfejs, większe możliwości konfiguracji sterowania na padzie oraz klawiaturze i myszy, a także dalsze optymalizacje. Przy tak mocnej sprzedaży trudno wykluczyć, że w przyszłości Crimson Desert doczeka się także płatnego DLC. Na razie jednak Pearl Abyss niczego jeszcze oficjalnie nie potwierdziło.

gaming gry Crimson Desert Pearl Abyss
Źródła zdjęć: Pearl Abyss
Źródła tekstu: Pearl Abyss, Oprac. własne