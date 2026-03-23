Gracze mieli rację. Deweloper bije się w pierś i przeprasza

Pod koniec ubiegłego tygodnia Pear Abyss, czyli studio odpowiedzialne za nową i głośna grę Crimson Desert, znalazło się w ogniu krytyki. Wszystko z powodu tego, że gracze odkryli liczne przykłady na to, iż przy produkcji tytułu wykorzystano AI. I to dość niezgrabnie. Deweloperzy nie zaznaczyli tego jednak na platformie Steam, a jest to wymagane przez Valve.

Treści wygenerowane przez AI znikną z Crimson Desert

Twórcy wydali jednak oficjalny komunikat w tej sprawie, który ukazał się w serwisie X (daw. Twitter). Możemy w nim przeczytać, że zespół korzystał z "narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji na wczesnym etapie prac, aby tworzyć assety 2D w celu eksplorowania tonu i atmosfery". Jednak zamiarem studia od samego początku było zastąpienie tych treści finalnymi grafikami stworzonymi przez ludzkich artystów.

Pearl Abyss przyznaje, że powinni to wyraźnie zakomunikować graczom oraz przepraszają, iż tak się nie stało. Studio zaznacza również, że rozpoczęto wewnętrzny audyt wszystkich zasobów w grze, aby zastąpić wszelkie elementy, których to dotyczy, oraz że docelowe zasoby pojawią się w nadchodzących aktualizacjach.

During development, some 2D visual props were created as part of early-stage iteration using experimental AI generative tools. These assets helped us rapidly explore tone and atmosphere in the earlier… — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) March 22, 2026