Legenda powraca. Fani wampirów nie będą musieli już sprzedawać nerek

Wraca legendarna klasyka gatunku

Fury of Dracula to jedna z najbardziej zasłużonych gier planszowych i pionierski tytuł w gatunkach gry z ukrytym ruchem oraz "1 kontra wielu". Nie jest to pierwsza gra tego typu, ale to połączenie było na tyle unikatowe, że stała się bardzo wpływowe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fury of Dracula to tytuł, w którym tytułowy legendarny wampir jest niewidoczny (dopóki się na niego nie zrobi skutecznie zasadzki), ucieka i sieje spustoszenie po mapie XIX-wiecznej Europy. Z drugiej strony - czterech śledczych (w tym Abraham Van Helsing czy też Jonathan Harker) stara się go odnaleźć i pokonać.

W Polsce gra jest również otoczona kultowym statusem, bo w 1991 r. doczekała się rodzimego wydania pod tytułem "Wampir". Były to czasy, gdy polscy wydawcy często tworzyli polskie odpowiedniki gier (często wydawanych przez Games Workshop) ale bez oficjalnej licencji. Tak było kiedyś z Talizmanem, wydawanym początkowo jako Magiczny Miecz, czy też Blood Bowl (znanym jako Troll Football), itp.

Teraz, studio Avalon Hill, należące do Hasbro, ogłosiło powrót gry Fury of Dracula w 5. edycji. Są to dobre wieści dla fanów, a tym bardziej tych z Polski, gdyż u nas Galakta wydała tylko trzecią edycję gry z 2015 r., a czwartą (z 2019 r.) już pominięto.

Nowa edycja Fury of Dracula zadebiutuje w ramach konwentu GenCon w sierpniu 2026 r. w USA, a na sklepowe półki trafi we wrześniu 2026 r.

Co ciekawe, Fury of Dracula 5th edition jest opatrzone oznaczeniem "Talisman Realm", co ma znaczenie, gdyż nadchodzący dodatek do piątej edycji Talismana, czyli Talisman Sagas: Crown of Blood, pozwoli nam zagrać Miną Harker i Van Helsingiem, którzy próbują pokonać Drakulę.