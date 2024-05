Twórcy Baldur's Gate 3 przenoszą się do Polski

Larian Studios, odpowiedzialni m.in. za Baldur's Gate 3, zachwyciło się Polską i rodzimą sceną gamedev. Dowodem na to jest otworzenie siedziby w Warszawie.

Baldur's Gate 3 wydane w sierpniu 2023 roku to prawdopodobnie najlepsza gra wideo ostatnich lat. Potwierdzają to zarówno liczne branżowe nagrody, jak i ponad 540 000 opinii na platformie Steam, z czego większość jest przytłaczająco pozytywna. A za wszystkim stało Larian Studios.

Polska scena gier wideo tętni życiem i jest pełna talentów

Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem Belgowie mają wieloletnie doświadczenie w grach RPG. Dowodem na to jest seria Divinity, znana i lubiana wśród miłośników gatunku. A tak się składa, że poinformowano dzisiaj oficjalnie o otworzeniu nowego studia w Polsce, a dokładniej w Warszawie.

Polski oddział nazwano po prostu Larian Studios Warsaw. Jest to siódme studio firmy, wcześniejsze mieszczą się w Anglii, Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Kanadzie i Malezji. Polacy zajmą się produkcją dwóch niezapowiedzianych projektów. Jak łatwo się domyślić mają być to duże gry z gatunku RPG.

Chociaż jak na razie brak konkretów na temat kolejnych gier Larian Studios, to pewnikiem jednak nie będą miały nic wspólnego z Baldur's Gate 3 (DLC) czy Baldur's Gate 4. Swen Vicke, CEO studia, dał jasno do zrozumienia we wcześniejszych wywiadach, że chcą się teraz zająć czymś nowym i skupić na własnych IP.

W oficjalnym komunikacie prasowym Larian Studios podkreśla, że polska cena gier tętni życiem, a nasz kraj jest pełen specjalistów. Mowa nie tylko o programistach, ale i grafikach, muzykach czy scenarzystach. Sama Polska również jest chwalona jako bezpieczna, z ciekawą przyrodą i dobrym połączeniem z resztą Europy.

Źródło zdjęć: Larian Studios

Źródło tekstu: oprac. własne