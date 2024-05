Laptopy z Snapdragonem są martwe, a jeszcze nie miały premiery

Wygląda na to, że największym problemem laptopów z układami Qualcomma nie będzie wydajność czy dostępność, a absurdalnie wysokie ceny.

Rynek laptopów zdominowany jest przez modele korzystające z procesorów AMD oraz Intela, a więc architektury x86. Jest co prawda Apple ze swoimi układami, ale to nadal raczej droga nisza korzystająca z zupełnie innego, zamkniętego systemu. Tym samym ARM dominuje głównie w smartfonach i tabletach.

Jest jeden problem - laptopy z ARM będą bardzo drogie

Qualcomm, lider na rynku mobilnych SoC, chce to zmienić. Wszystko za sprawą serii Snapdragon X Elite oraz X Plus, która już niedługo trafi do sprzedaży. W efekcie dostaniemy laptopy z Windowsem i ARM, które zaoferują znacznie dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu niż odpowiedniki z AMD czy Intelem.

Wygląda na to, że premiera jest blisko. Informowaliśmy Was już o modelach Della i ASUSa, a teraz przyszła pora na Samsunga. Koreańczycy szykują Galaxy Book4 Edge 14 oraz Galaxy Book4 Edge 16 (Pro). Wszystkie z nich wyposażone w układy Qualcomm Snapdragon X o różnej konfiguracji.

Dokładna specyfikacja nie została zdradzona. Wiemy tylko, że dostaniemy tutaj matrycę AMOLED o rozdzielczości "3K" i jasności do 400 cd/m2. Prócz tego nie zabraknie USB 4, dwóch USB typu C, HDMI, złącza jack 3,5 mm oraz czytnika kart pamięci microSD.

Gdzie więc problem? W sugerowanej cenie. Opisywane laptopy wystartują od 1800 euro, czyli około 7655 złotych za podstawowy model. To bardzo drogo jak za oferowane możliwości i "upośledzoną" wersję Windowsa. W tym segmencie jest już Apple oraz znacznie wydajniejsze propozycje z układami x86.

