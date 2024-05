Tak wyglądają pierwsze laptopy z układami Snapdragon X

Szukasz lekkiego laptopa do pracy z długim czasem pracy na jednym ładowaniu? Świetnie się składa! Wielkimi krokami zbliżają się maszyny z Snapdragon X.

W przypadku procesorów komputerowych mowa o dwóch głównych producentach - AMD oraz Intel. Jednak sukces Apple z ich autorskimi układami ARM natchnął też inne firmy do spróbowania swoich sił. A wielkimi krokami zbliża się propozycja firmy Qualcomm, czyli procesory Snapdragon X Elite oraz X Plus.

Laptopy ze Snapdragonem mają zaskakiwać czasem pracy

Zagraniczny serwis Windows Report zaprezentował pierwsze laptopy, które będą wyposażone w układy od Qualcomma. Mowa o dwóch kompaktowych modelach - 14" i 13" - amerykańskiej firmy Dell.

Dell Inspirton 14 7441 Plus to laptop wyposażony w 16-rdzeniowy procesor Snapdragon X Elite, 16 GB pamięci RAM oraz system Windows 11. Mowa o smukłej i lekkiej konstrukcji, która zaoferuje m.in dwa USB typu C, jedno USB typu A i czytnik kart microSD. To nie maszyna do grania, a raczej pracy biurowej.

Jeśli szukacie mniejszego urządzenia to rozwiązaniem może się okazać Dell XPS 13 9435 Plus. Znowu dostajemy tutaj procesor Qualcomma, ale liczba rdzeni pozostaje tajemnicą. Wiemy za to, że producent zaoferuje nam dotykową matrycę OLED 2,8K oraz obsługę standardu łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7.

Oba opisywane laptopy powinny zostać lada moment oficjalnie zapowiedziane. Wtedy też poznamy ich pełną specyfikację i sugerowane ceny. Prócz Della laptopy ze Snapdragonem szykuje jeszcze HP, Lenovo, ASUS, Microsoft oraz Samsung. Mają być to urządzenia oferujące bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 5000. Nowe informacje na temat premiery

Zobacz: Znany producent zmuszony do szczerości. Tak, wasze dane wyciekły

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Dell, Windows Report

Źródło tekstu: Windows Report, oprac. własne