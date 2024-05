Tak będzie się prezentował laptop z Snapdragon X Elite

Jest szansa, że laptopy z układami ARM od Qualcomma zobaczymy już w czerwcu na Computex 2024. Kolejny producent przypadkowo pokazał swój model.

Osoby śledzące doniesienia ze świata nowych technologii świetnie zdają sobie sprawę, że Qualcomm planuje rzucić wyzwanie takim gigantom jak AMD oraz Intel. Producent znany z układów stosowanych w smartfonach chce bowiem wypuścić procesory skierowane do laptopów.

Tanio nie będzie. Ceny mają się zaczynać od 6389 złotych

Jeszcze w tym roku dostaniemy komputery z procesorami Snapdragon X Elite oraz X Plus, a wygląda że ich premiera jest już blisko. Chwilę temu informowaliśmy Was o modelach Della, a teraz przyszła pora na ASUSa.

Wietnamski oddział firmy upublicznił przypadkowo laptopa ASUS Vivobook S15 OLED, zdradzając nie tylko jego wygląd, ale i specyfikację. Sercem urządzenia ma być 12-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100), w konfiguracji osiem dużych, wysokowydajnych i cztery małe, energooszczędne rdzenie.

Układ SoC będzie pracował z taktowaniem do 3,4 GHz, a wyposażono go w 42 MB pamięci podręcznej. Pod względem wydajności wiadomo obecnie o 75 TOPs w zastosowaniach AI. Całość dopełni iGPU z serii Adreno, o którym nie było większych przecieków. Jednak nie będzie to raczej demon wydajności.

ASUS zdecydował się na 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5X oraz SSD PCIe 4.0 x4 o pojemności 1 TB. Całość dopełnia 15,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2880 x 1620 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 600 nitów oraz akumulator 70 Whr, który ma zapewnić długi czas pracy.

Sugerowana cena nie została zdradzona, ale nieoficjalne źródła podają kwotę 1499 euro, czyli około 6389 złotych za podstawowych model. Jeśli okaże się prawdą, to Qualcomm raczej nie zawojuje świata laptopów. W tej cenie są już nie tylko wydajne modele x86 na AMD/Intel, ale i Apple ze swoimi układami ARM.

Zobacz: EKWB pozwoli Ci zalać pamięci RAM wodą, ale nie ma to sensu

Zobacz: ASUS ROG Ally X zaskoczy nas pamięcią RAM i czasem pracy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASUS Wietnam

Źródło tekstu: oprac. własne