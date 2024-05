EKWB pozwoli Ci zalać pamięci RAM wodą, ale nie ma to sensu

Nie masz co robić z pieniędzmi? Lubisz RGB LED i autorskie układy chłodzenia cieczą? W takim razie nowe, niszowe rozwiązanie EKWB może być dla Ciebie.

EK Water Blocks nie cieszy się aktualnie przychylnością konsumentów i prasy. Wszystko po ostatnich aferach gdzie wyszło na jaw, że słoweńska firma ma sporo za uszami. Zaległe wypłaty i obcinanie nadgodzin pracownikom, unikanie podatków w USA, rasizm czy niezapłacone faktury to tylko część z zarzutów.

Sugerowana cena jest absurdalna i wynosi aż 745 złotych

EKWB przyznało się do winy, obiecało poprawę i przeszło do działania. Do roli CEO powrócił założyciel firmy, zaczęto regulować zaległości finansowe, a na rynek trafia sporo nowych produktów. Dzisiaj pochylimy się nad dość niszową gałęzią czyli... chłodzeniem wodnym pamięci RAM.

EK-Quantum Momentum² Quad RAM Module Set D-RGB to jak przydługa nazwa wskazuje zestaw chłodzenia wodnego dla pamięci RAM w standardzie DDR4 i DDR5, przygotowany z myślą o maksymalnie czterech modułach. Obsługiwane są zarówno układy jedno- jak i dwustronne.

Ciepło z kości pamięci odprowadzane jest przez zestaw aluminiowych radiatorów i termopadów. Łączą się one z miedzianym, poniklowanym blokiem wodnym na górze, wyposażonym w klasyczne złączki G1/4. Całość z akrylowym wykończeniem i wyposażona w 14 adresowalnych diod RGB.

Sugerowana cena ustalona została na 175 euro, czyli około 745 złotych. Wydaje się to absurdalną kwotą za niski stopień skomplikowania i użyte materiały. Czyni to i tak już niszowy produkt jeszcze bardziej niszowym. A fanom podkręcania pamięci RAM wystarcza przeważnie nakierowany na moduły wentylator.

Źródło zdjęć: EKWB

Źródło tekstu: oprac. własne