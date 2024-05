Pokemony dla dorosłych. Wystarczy GeForce NOW

Mamy dobre informacje dla miłośników grania w chmurze. Usługa NVIDIA GeForce NOW wzbogaciła się o nowe, bardzo udane tytuły. Jest w czym wybierać.

Dożyliśmy takich czasów, gdzie do grania w najnowsze gry nie potrzeba wcale drogiego komputera czy konsoli. Wystarczy nawet starszy i słabszy PC, smartfon albo Smart TV oraz dostęp do internetu. Wszystko za sprawą usług grania w chmurze takich jak NVIDIA GeForce NOW.

NVIDIA GeForce NOW można sprawdzić za darmo

I chociaż to Zieloni są liderem na rynku, to nie zwalniają oni tempa. Według oficjalnych danych w ich ofercie dostępnych już jest ponad 1900 tytułów, a lista ta ciągle się powiększa.

W tym tygodniu dostajemy 5 nowych gier, z czego największą uwagę z przykuwa Palworld. Japoński sandbox debiutował na rynku w styczniu 2024 i momentalnie zdobył serca graczy. Nazwano ją "pokemonami dla dorosłych" ze względu na mechanikę łapania zwierzaków, które można wyposażyć w prawdziwe bronie.

Palworld do tej pory cieszy się na platformie Steam samymi bardzo pozytywnymi opiniami, a w grę regularnie gra kilkadziesiąt tysięcy graczy równocześnie. Dla fanów większego realizmu czeka powrót do okresu II wojny światowej, czyli Men of War II. Pełna lista nowych gier wygląda następująco:

Men of War II (Steam)

Die by the Blade (Steam)

Colony Survival (Steam)

Palworld (Steam)

Tomb Raider: Definitive Edition (Xbox oraz PC Game Pass)

NVIDIA GeForce NOW można sprawdzić za darmo, z pewnymi ograniczeniami czasowymi. Oczywiście są również dostępne płatne plany oferujące lepszą jakość obrazu i więcej FPS bez ograniczeń.

Zobacz: Lubisz ryzyko? To możesz zwiększyć wydajność swojego iPada

Zobacz: Western Digital przesuwa granice. Na rynek trafiają większe nośniki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne