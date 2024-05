Western Digital przesuwa granice. Na rynek trafiają większe nośniki

Robisz dużo zdjęć i filmów? Magazynujesz sporo ważnych danych? Kończy Ci się miejsce na dysku? Nie ma problemu! Western Digital ma nowe HDD 2,5" o pojemności 6 TB.

Na rynku mamy dwa główne typy nośników danych - HDD oraz SSD. Pierwsza technologia jest starsza, a przez to znacznie tańsza i lepiej sprawdzona. Druga zaś to nowsze rozwiązanie, oferujące znacznie wyższe transfery i niższe opóźnienia, ale również mniejszą pojemność w wyższej cenie.

Ceny nośników Western Digital 6 TB zaczynają się od 867 zł

W przypadku magazynowania dużej ilości danych, zwłaszcza w domowych warunkach, często zdecydowanie lepszym wyborem jest dysk twardy. Szczególnie gdy nośnik ma leżeć w szufladzie. A tak się składa, że Western Digital poinformowało o rozszerzeniu swojej oferty o nowe warianty.

Serie takie jak WD My Passport HDD, WD_BLack P10 Game Drive oraz SanDisk Professional G-DRIVE AmorATD będą od teraz dostępne w wersjach do 6 TB. Są to pierwsze na świecie dyski w formacie 2,5" o takiej pojemności, co przekłada się na bardzo kompaktowe rozmiary.

Oczywiście nie są to demony wydajności, a deklarowana wydajność to do 130 MB/s. Nowe modele trafiły już do sprzedaży. Producent udziela 3 lat gwarancji, a sugerowane ceny prezentują się następująco:

WD My Passport 6 TB wyceniono na 867 złotych ,

, WD My Passport for Mac 6 TB wyceniono na 867 złotych ,

, WD My Passport Ultra 6 TB wyceniono na 947 złotych ,

, WD My Passport Ultra for Mac 6 TB wyceniono na 967 złotych ,

, WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB wyceniono na 912 złotych ,

, SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB wyceniono na 1250 złotych.

