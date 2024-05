Philips pokazał prawdziwego olbrzyma OLED. Robi wrażenie

Koniec czekania! Monitory OLED wkraczają wreszcie pod domowe strzechy i będą dostępne nawet dla zwykłego Kowalskiego. Udowadnia to nowy model Philipsa.

OLED to technologia, na popularyzację której czeka wiele osób i to nie tylko entuzjastów. Trudno się temu dziwić, gdy monitory z tymi ekranami są zdecydowanie lepsze od klasycznych IPS, VA czy TN. Mowa o dużo żywszych kolorach, prawdziwie głębokiej czerni czy szalenie niskim czasie reakcji.

Sugerowana cena w Polsce to 4256 złotych

Niestety do tej pory była ona zarezerwowana głównie dla droższych sprzętów. Powód? Wysoki koszt produkcji. To się jednak zmienia, a OLED trafia do coraz szerszej gamy produktów. Dzisiaj skupimy się na olbrzymiej propozycji firmy Philips, która zadebiutuje na rynku w ramach gamingowej marki Evnia.

Philips Evnia 49M2C8900L to zakrzywiony (1800R), 49-calowy monitor ultrapanoramiczny skierowany do graczy. Mamy tutaj do czynienia z matrycą QD OLED o rozdzielczości 5120 x 1400 pikseli, częstotliwości odświeżania do 144 Hz i czasie reakcji 0,03 milisekundy.

Maksymalna jasność do 1000 cd/m2 oraz pokrycie palety barw w 153,1% dla palety sRGB i 125,2% dla Adobe RGB pozwala na obsługę materiałów HDR. Dopełniają to certyfikaty takie jak HDR TrueBlack 400 czy VESA ClearMR 8000. Wisienką na torcie jest podświetlenie Ambilgow zwiększające immersje w grach i filmach.

Użytkownik dostaje do dyspozycji dwa porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, HUB USB oraz USB typu C z funkcją przesyłania obrazu i szybkim ładowaniem do 90 W. Nie zabrakło też przełącznika KVM. Wszystko to pozwala podłączyć laptopa jednym przewodem do monitora. Jest też wbudowany głośnik o mocy 30 W.

Philips Evnia 49M2C8900L wejdzie do sprzedaży pod koniec miesiąca. Sugerowana cena w Polsce to 4256 złotych, co wydaje się bardzo uczciwą kwotą za taką specyfikację i możliwości.

Zobacz: Polacy i Chińczycy łączą siły. Efektem jest wyjątkowy układ

Zobacz: G.SKILL prezentuje tanie, ale wydajne i pojemne moduły RAM

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Philips

Źródło tekstu: oprac. własne