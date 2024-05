G.SKILL prezentuje tanie, ale wydajne i pojemne moduły RAM

Tajwańczycy szykują coś dla osób, które niekoniecznie potrzebują najwyższej wydajności. Nie oznacza to wcale, że dostaniemy słabą specyfikację.

Standard DDR5 jest z nami już od kilku lat. Intel wprowadził jego obsługę w 2021 roku wraz z procesorami Alder Lake, zaś AMD w 2022 roku za sprawą rodziny Ryzen 7000. W porównaniu do poprzedniej generacji dostajemy tutaj wyższe taktowania, a więc większą wydajność, przy niższym poborze mocy.

Do wyboru są zestawy o pojemności 32, 64 i 96 GB

W tym czasie na rynku pojawiło się sporo modułów RAM od wielu różnych producentów. Jednak co i rusz przybywa nowych. Tym razem firma G.SKILL przygotowała niżej pozycjonowaną serię ze stonowaną stylistyką w dwóch wersjach kolorystycznych, niskimi opóźnieniami oraz dużymi pojemnościami.

G.SKILL Ripjaws M5 RGB to pamięci RAM w standardzie DDR5 dla komputerów stacjonarnych. Mamy tutaj do czynienia z efektywnym taktowaniem od 5200 do 6400 MHz i opóźnieniach od CL 40 do CL 30. Daleko temu do topowych parametrów, ale większość graczy będzie zadowolona.

Producent zdecydował się na proste, metalowe radiatory w czerni lub bieli, które nie powinny kolidować z wieżowymi chłodzeniami procesora. Dopełnia je konfigurowalne podświetlenie RGB LED.

Wśród dostępnych pojemności znajdą się zestawy 32 GB (2x 16 GB), 64 GB (2x 32 GB) i 96 GB (2x 48 GB). Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć profili Intel XMP 3.0. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale ma być taniej niż w dostępnej już, wydajniejszej przypadku rodziny G.SKILL Trident Z.

