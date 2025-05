Google Pixel 10 bez problemu PWM. Twoje oczy odpoczną

Tymczasem winowajcą często bywa tzw. PWM dimming, czyli modulacja szerokości impulsu wykorzystywana w ekranach OLED do sterowania jasnością. I choć przez lata giganci tacy jak Google, Samsung czy Apple zupełnie ignorowali problem, wygląda na to, że właśnie następuje przełom – Google oficjalnie przyznał, że pracuje nad poprawą tej technologii w Pixelach .

Co to jest PWM i dlaczego powoduje problemy?

PWM (Pulse Width Modulation) to metoda regulacji jasności polegająca na szybkim, regularnym włączaniu i wyłączaniu podświetlenia ekranu. Im niższa częstotliwość tego „migotania”, tym bardziej wyczuwalne – i szkodliwe – staje się ono dla oczu niektórych użytkowników.

Wielu producentów stosuje częstotliwości na poziomie 240 Hz czy 480 Hz, co pozwala uzyskać świetne wyniki w testach jakości obrazu. Niestety, dla osób wrażliwych skutkuje to bólami głowy, zmęczeniem, a nawet objawami podobnymi do migreny.