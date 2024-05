ASUS przygotował wentylatory dla największych fanów RGB LED

Tajwańczycy zaprezentowali nowe wentylatory dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych i dwóch wariantach. Specyfikacja wygląda całkiem nieźle.

ASUS to jeden z największych i najpopularniejszych na świecie producentów sprzętu komputerowego. W ofercie Tajwańczyków można znaleźć szereg różnych produktów. Część z nich skierowana jest do graczy, kolejne do twórców treści, a jeszcze inne do biur czy serwerów.

Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna

Gamingowa seria TUF Gaming doczekała się nowych wentylatorów komputerowych. Stawiają one nie tylko na wysoką wydajność, ale i atrakcyjny wygląd za sprawą rozbudowanego podświetlenia ARGB LED.

ASUS TUF Gaming TR120 ARGB to jednostki 120-milimetrowe o zwiększonej grubości - 28, zamiast 25 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z łożyskiem hydraulicznym, oraz siedmioma łopatkami. Warto zwrócić uwagę na podwójny układ diod w konfiguracji 8+8, które widoczne są również po bokach ramki.

Maksymalna prędkość sięga do 2000 RPM (+/- 10%), co przekłada się na wydajność do 77,4 CFM, przy ciśnieniu do 3,3 mmH 2 O oraz deklarowanej klturze pracy do 29 dB(A). Tym samym nie są to co prawda najwydajniejsze wentylatory na rynku, ale jeśli wierzyć producentowi to powinny być ciche.

ASUS TUF Gaming TR120 ARGB trafiły już do sprzedaży w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Do wyboru będzie też wariant z odwróconą cyrkulacją. Niestety jak przystało na tego producenta jest drogo - około 99 złotych za sztukę. W sklepach pojawić mają się też trójpaki, ale bez dołączonego kontrolera.

Zobacz: AOC prezentuje tanie monitory 180 Hz dla graczy

Zobacz: Intel Twin Lake nadciąga. Znamy pierwsze szczegóły

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne