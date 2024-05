AOC prezentuje tanie monitory 180 Hz dla graczy

AOC kolejny raz udowadnia, że dobry monitor wcale nie musi być dobry. Tym razem mowa o przystępnych cenowo modelach skierowanych do graczy.

Konkurencja na rynku monitorów komputerowych jest zacięta, bowiem obecnych tutaj mamy wielu producentów z całego świata. Tym samym w sklepach kupić można zatrzęsienie różnych monitorów. Zarówno pod względem ceny, jak i specyfikacji. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie.

Nowe monitory AOC wyceniono w Polsce na 685 i 815 zł

AOC poinformowało właśnie o rozszerzeniu swojego portfolio o przystępne cenowo monitory dla graczy. Do wyboru są dwa rozmiary. Zdecydowano się tutaj na wysoką częstotliwość odświeżania i niski czas reakcji, czyli połączenie idealne do dynamicznych gier sieciowych.

AOC Gaming 24G4XE oraz 27G4XE to płaskie monitory o przekątnej 24" i 27". W obu przypadkach dostajemy matrycę Fast IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), częstotliwości odświeżania do 180 Hz i czasie reakcji (GtG) 1 ms. Kontrast statyczny wynosi 1000:1, a typowa jasność do 300 cd/m2.

Oczywiście w sprzęcie dla graczy nie mogło zabraknąć technologii synchronizacji obrazu NVIDIA G-SYNC Compatible. Prócz tego dostajemy podstawową obsługę materiałów HDR, co potwierdza certyfikat HDR10. Wisienką na torcie są dwa wbudowane głośniki 2 W.

Panel I/O obejmuje dwa HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4 i złącze słuchawkowe. Brak tutaj USB. Największą różnicą względem modeli wydanych na początku roku jest prostsza podstawa bez możliwości regulacji wysokości. Jest za to wsparcie dla standardu montażowego VESA 100.

Monitory AOC Gaming 24G4XE oraz 27G4XE dostępne są już w sprzedaży w sugerowanej cenie 685 i 815 złotych. Producent udziela na 3-letniego okresu gwarancyjnego.

