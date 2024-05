Obudowa jak akwarium i to z kolorowym podświetleniem

Znany tajwański producent przygotował nową obudowę komputerową. Mowa o niewielkiej, acz pojemnej i przewiewnej konstrukcji z panelami z hartowanego szkła.

Coraz więcej osób zwraca uwagę na wygląd zestawu komputerowego, który może być ozdobą pomieszczenia. Tym samym na rynku pojawiają się np. obudowy z drewnianymi wstawkami. Część producentów nadal jednak stawia na młodszych konsumentów i tradycyjne połączenie hartowanego szkła oraz RGB LED.

AeroCool oferuje w zestawie trzy podświetlane wentylatory

Dowodem na to jest najnowsza obudowa firmy AeroCool. Mowa o kompaktowej konstrukcji, gdzie panel boczny i przedni to "okna". Co ważne nie ma między nimi stalowego wspornika, a więc podzespoły komputerowe widać z każdej strony. Dopełniają to fabryczne wentylatory z kolorowym podświetleniem.

AeroCool Viewport Mini to konstrukcja o wymiarach 420 x 212 x 360 milimetrów. W środku zmieścimy płyty główne w formacie Micro ATX i Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 165 milimetrów i karty graficzne nie dłuższe niż 355 milimetrów. Dla nośników danych przygotowano jedno miejsce 3,5" i dwa 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do siedmiu wentylatorów - dwa 140-/120-milimetrowe na górze, dwa 120-milimetrowe na boku i pokrywie piwnicy oraz jeden z tyłu. Fabrycznie dostajemy trzy mniejsze jednostki. Fani układów chłodzenia cieczą LC/AiO zmieszczą tutaj maksymalnie radiatory 280-milimetrowe.

Panel I/O znalazł się na górze, przy prawej krawędzi. Gości jedno USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0 oraz porty audio.

AeroCool Viewport Mini trafi do sklepów w najbliższych tygodniach, a do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna. Producent nie zdradził sugerowanych cen w Polsce, ale patrząc na specyfikację i dotychczasowe portfolio Tajwańczyków należy zakładać około 249 złotych lub mniej.

Źródło zdjęć: AeroCool

Źródło tekstu: oprac. własne