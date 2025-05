Na taki przełom w telewizorach czekasz. Nie było łatwo, ale dali radę

Tak się jednak składa, że zespół naukowców z Uniwersytetu Chiba w Japonii pod przewodnictwem profesora Takayuki Miyamae znalazł sposób na to, aby lepiej zrozumieć OLED-y. Jest nim spektroskopia generacji sumy częstotliwości elektronowych (ESFG). Pod tym dość skomplikowanym terminem ukrywa się jeszcze bardziej złożony proces. W dużym skrócie polega to na podświetlaniu działających OLED-ów laserami i obserwacji światła, które się z nich po tym wydobywa. Następnie światło to jest poddawane analizie, co pozwala na odkryciu tego, co dzieje się na styku poszczególnych warstw panelu OLED podczas jego pracy. Co jednak bardzo istotne, badanie to jest całkowicie nieinwazyjnie, oraz w sposób nieniszczący. Tym samym proces badania nie wpływa na działanie samego panelu.