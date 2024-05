Polacy i Chińczycy łączą siły. Efektem jest wyjątkowy układ

Bez różnicy czy jesteś fanem AMD, czy może polskiej gry Frostpunk. Pora zacząć oszczędzanie, bowiem na rynek zmierza Radeon RX 7700 XT w limitowanej edycji.

Frostpunk to jedna z popularniejszych polskich gier w ostatnich latach. Tytuł wydany został w 2018 roku przez rodzime 11 bit studios. Mowa o wciągającej strategii w postapokaliptycznym świecie, która co i rusz stawia przed nami wyzwania moralne. Pozwoliło to zdobyć zarówno uznanie graczy, jak i recenzentów.

W zestawie z kartą dostajemy grę i tematyczne akcesoria

Druga część gry - Frostpunk 2 - ma pojawić się jeszcze w tym roku, a dokładniej 25 lipca 2024. Z tego powodu Polacy postanowili nawiązać współpracę z firmą z Hong Kongu, a efektem tego jest wyjątkowa karta graficzna.

Sapphire Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition to model o wymiarach 320 x 129 x 53 milimetrów, który korzysta z 2,5-slotowego układu chłodzenia z dwoma cichymi wentylatorami z łożyskami kulkowymi. Doczekaliśmy się tutaj fabrycznego podkręcenia z 2544 do 2585 MHz w trybie Boost.

Oczywiście to co wyróżnia opisywaną kartę graficzną to wyjątkowa stylistyka. Zarówno opakowanie, jak i backplate doczekały się grafik z Frostpunk 2. Zaś skorupa chłodzenia utrzymana została w bieli, która nawiązuje do wiecznej zimy i zlodowacenia w grze. Całość dopełniają metalowe przypinki i keycapy.

Opisywana karta trafi do sprzedaży w lipcu, sugerowana cena pozostaje nieznana. Ale tanio raczej nie będzie za limitowaną edycję. W zestawie dołączony zostanie kod na grę Frostpunk 2 w Edycji Deluxe.

Źródło zdjęć: Sapphire

Źródło tekstu: oprac. własne