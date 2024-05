ASUS ROG Ally X zaskoczy nas pamięcią RAM i czasem pracy

Premiera ASUS ROG Ally X zbliża się wielkimi krokami, a tym samym w sieci pojawia się więcej informacji. Tym razem są one pozytywne.

Rynek przenośnych konsol do gier jest obecnie w rozkwicie. W sprzedaży można znaleźć zatrzęsienie modeli od dużych i małych producentów we wszystkich segmentach cenowo-wydajnosćiowych. I nie wygląda na to, by miało się to zmieniać. Już w czerwcu, na targach Computex 2024, ma się pojawić sporo nowych sprzętów.

ASUS ROG Ally X ma kosztować 799 dolarów

ASUS zapowiedział oficjalnie, że ROG Ally X zobaczymy 2 czerwca. I chociaż Tajwańczycy chcą utrzymać tajemnicę, to kilka osób miało już konsolę w swoich rękach - m.in. redakcja The Verge. W sieci przybywa więc kolejnych informacji, a tym razem powiedziano nieco więcej o pamięci RAM i akumulatorze.

O ile kluczowe elementy nowego handhelda (ekran, SoC) pozostaną bez zmian, tak doczekamy się nieco większej obudowy (ok. 8 mm) i przeprojektowanego wnętrza. Ma to poprawić wygodę, temperatury (problemy z kartami pamięci) oraz pozwolić na stosowanie większych SSD - M.2 2280 zamiast M.2 2230.

ASUS zapowiedział, że dostaniemy więcej pamięci RAM co poprawi wydajność zintegrowanego układu graficznego oraz większy akumulator. Brakowało jednak konkretów. Teraz już wiemy, że ROG Ally X zaoferuje 24 GB LPDDR5X, zamiast 16 GB LPDDR5. Wskazuje to na wyższe taktowania i/lub niższy pobór mocy.

W przypadku akumulatora brak konkretnych liczb, ale ma być on o 40% większy niż w oryginale z 2023 roku. Tym samym ASUS ROG Ally X zaoferuje nam do 8 godzin grania na jednym ładowaniu. Nie będzie trzeba już nosić ze sobą w podróży powerbanka czy szukać gniazdka.

Niestety wcześniejszy przeciek daje jasno do zrozumienia, że ASUS ROG Ally X będzie droższe od ROG Ally. Sugerowana cena ma skoczyć z 699 na 799 dolarów, polskie ceny pozostają nieznane.

