Electronic Arts wystawiło się na sprzedaż, ale ma problem

Electronic Arts samo oferuje się większym firmom. Jednak deweloper i wydawca ma problem. Nie ma na niego chętnych.

Szacuje się, że w ostatnim roku wydano około 100 mld dolarów na przejęcia w branży gier. Te największe to oczywiście zakup Bethesdy (Zenimax) oraz Activion Blizzard przez Microsoft. Poza tym Sony kupiło Bungie i kilka mniejszych studiów, a Take-Two nabyło Zyngę.

Electronic Arts na sprzedaż

Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że jest coraz mniej niezależnych deweloperów i wydawców. Co chwilę pojawiają się plotki na temat ewentualnego przejęcia Ubisoftu. Z kolei Electronic Arts samo wystawiło się na sprzedaż. Twórcy między innymi FIFY mieli zaproponować się kilku większym firmom.

Na liście znajdują się podobno Apple, Amazon oraz Disney, ale żadna nie wyraziła większego zainteresowania. EA najbliżej było połączenia się z NBCUniversal, ale rozmowy podobno stanęły w martwym punkcie, bo obie firmy nie mogą się dogadać w sprawie ceny. Elektronicy są wyceniani na około 37 mld dolarów, więc byliby drugim największym przejęciem w branży po kupieniu Activison Blizzard przez Microsoft (o ile ostatcznie dojdzie do skutku).

Czemu EA chce się sprzedać?

Z jednej strony wydawca ma kilka problemów. W tym roku wyjdzie ostatnia FIFA. EA nie dogadało się z międzynarodową federacją piłkarską i zmuszone jest do zmiany nazwy swojej kultowej serii na EA Sports FC. Może się wydawać, że to drobiazg, ale tak naprawdę to duży cios. Elektronikom kończy się też umowa na wyłączność na gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Kolejny cios.

Poza tym firmom pokroju EA coraz trudniej rywalizować z gigantami. Weźmy taki Microsoft, w którego rękach jest coraz więcej wydawców i deweloperów. To firma gigant, wyceniana na 1,89 bln dolarów. Ponad 51 razy więcej niż Eletronic Arts. Konkurowanie z nią jest nie lada wyzwaniem. W takiej sytuacji lepiej samemu stać się częścią innego giganta niż z czasem przepaść.

Tylko na razie nie ma na EA chętnych.

