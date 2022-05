Xbox Game Pass z nowymi, rewelacyjnymi grami. Będzie w co grać

Microsoft ujawnił listę gier, które w maju dołączą do usługi Xbox Game Pass. Na liście jest kilka hitów. Niestety, część gier przestanie być dostępna.

Xbox Game Pass to bez wątpienia najlepsza usługa abonamentowa dla graczy. Prawdę mówiąc, to nie ma na tym polu wielkiej konkurencji. EA Play czy Ubisoft+ skupiają się na produkcjach jednego wydawcy. Z kolei PS Plus dopiero zadebiutuje, a nawet gdy już to nastąpi, to nie zaoferuje tyle, co XGP, jak np. nowe gry w dniu premiery.

Nowe gry w Xbox Game Pass

Jednak nie o tym miałem pisać. W tym miesiącu do Xbox Game Pass dołączą nowe gry. Microsoft ujawnił ich listę i wygląda na to, że będziemy mieli jak spędzać czas przed telewizorem lub monitorem. Lista nowości prezentuje się następująco:

Her Story (PC)

Jurassic World Evolution 2 (chmura, konsole i PC)

Little Witch in the Woods (konsole i PC)

Skate (chmura)

Umurangi Generation Special Edition (chmura, konsole i PC)

Farming Simulator 22 (chmura, konsole i PC)

Vampire Survivors (PC)

Floppy Knights (chmura, konsole i PC) – 24 maja

Hardspace: Shipbreaker (PC) – 24 maja

Sniper Elite 5 (konsole i PC) – 26 maja

Cricket 22 (PC) – 27 maja

Pac-Man Museum+ (chmura, konsole i PC) – 27 maja

Przy okazji z Xbox Game Pass zniknie kilka gier. Nastąpi to równo z końcem miesiąca, czyli 31 maja. Od tego dnia nie pogramy już w:

EA Sports NHL 20 (konsole)

Farming Simulator 19 (chmura, konsole i PC)

Knockout City (konsole i PC) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (chmura, konsole i PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (chmura, konsole i PC)

Yes Your Grace (chmura, konsole i PC)

