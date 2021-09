Mnożą się problemy Activision Blizzard. Pod lupą sam prezes firmy

Activision Blizzard ma kolejny problem. Tym razem swoje śledztwo rozpoczęła Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Kilka tygodni temu Activision Blizzard zostało pozwane przez stan Kalifornia, a konkretnie przez agencję zajmującą się prawem pracy (California Department of Fair Employment and Housing). Urzędnicy zarzucają firmie panującą wewnątrz kulturę bractwa, która przejawiała się dyskryminacją, a nawet molestowaniem zatrudnionych w formie kobiet. Teraz ruszyło kolejne śledztwo, tym razem rozpoczęte przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Pod lupę trafił sam prezes Activison Blizzard — Bobby Kotick.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd to agencja rządowa, więc można powiedzieć, że sprawa stała się jeszcze poważniejsza. Co więcej, urzędnicy zażądali od Activison Blizzard bardzo konkretnych dokumentów. Po pierwsze, komisja domaga się papierów na temat sześciu konkretnych, byłych pracowników firmy. Poza tym urzędnicy domagają się kopii rozmów, które Bobby Kotick — prezes Activison Blizzard — prowadził z dyrektorami na temat oskarżeń o dyskryminację i molestowanie w firmie. Ciekawe, jak firma sobie z tym poradzi, szczególnie w kontekście oskarżeń o znikające dokumenty.

Czemu Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd rozpoczęła kolejne śledztwo w tej sprawie? Nie chodzi w nim o coś, co można określić mianem "sprawiedliwości dla pokrzywdzonych". Urzędnicy prawdopodobnie z perspektywy inwestorów, którzy nie są zadowoleni ostatnimi informacjami, chcą zbadać, czy firma odpowiednio i szybko zajmowała się wszelkimi oskarżeniami. Nie zmienia to faktu, że to kolejny duży problem, z którym musi się zmierzyć kiedyś uwielbiany przez fanów deweloper. Odnoszę wrażenie, że za kilka lat Activision Blizzard, a przede wszystkim Blizzard stanie się synonimem spektakularnego upadku. Jak na razie firma robi wszystko, aby właśnie tak się stało.

