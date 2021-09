FIFA 22 - z serią żegna się legenda. Nowy, polski komentator

Plotki stały się faktem. Po 15 lata z serią FIFA żegna się Dariusz Szpakowski. Legendarnego komentatora zastąpi jego młodszy kolega po fachu - Tomasz Smokowski.

Dariuszowi Szpakowskiemu można w ostatnich latach zarzucić wiele. Zdarzało mu się popełniać błędy w trakcie komentowania meczów. Potrafił pomylić Messiego z Maradoną. Nie da się jednak ukryć, że to komentator wręcz legendarny. W swoim życiu zasiadał przed mikrofonem w trakcie najważniejszych turniejów piłkarskich. Komentował wiele kultowych spotkań. Do tego niemal od zawsze, bo od 15 lat, był polskim komentatorem w grach z serii FIFA. To jednak się skończyło. Dla Szpakowskiego to już zamknięty rozdział bowiem FIFA 22 zaprezentuje nam nowego komentatora.

Tomasz Smokowski komentatorem w FIFA 22

FIFA 22 zadebiutuje już 1 października. Wraz z nią swój debiut w nowej roli zaliczy Tomasz Smokowski. To znany i lubiany w Polsce dziennikarz i komentator. Kiedy znany przede wszystkim z anten Canal+, a aktualnie jeden z założycieli Kanału Sportowego. To właśnie on zastąpi w grze Dariusza Szpakowskiego, tworząc duet z Jackiem Laskowskim.

Tomasz Smokowski jest zdobywcą czterech Piłkarskich Oscarów za najlepszego komentatora sportowego. Związany w przeszłości ze stacjami CANAL+ i Polsat Sport, obecnie tworzy Kanał Sportowy wspólnie z jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w branży. W swoim portfolio komentatorskim ma rozgrywki na najwyższym poziomie, w tym najważniejsze mecze Ligii Mistrzów czy Mistrzostw Europy i Świata. W ostatnim czasie dołączył również do grona eksperckiego komentującego mecze Euro 2020 w Telewizji Polskiej

- czytamy w oświadczeniu EA Sports.

Tomasz Smokowski już od jakiegoś czasu współpracował z EA Sports. Na oficjalnym kanale dewelopera na YouTubie można znaleźć wiele materiałów z dziennikarzem, które dotyczyły serii FIFA oraz trybu Ultimate Team. Myślę, że można śmiało uznać, że jest on dużym fanem serii gier piłkarskich.

