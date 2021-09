FIFA 22 - Robert Lewandowski z drugą najwyższą oceną w grze

Pierwsi piłkarze zaczęli chwalić się swoimi kartami w grze FIFA 22. Według plotek drugim najwyżej ocenionym piłkarze w produkcji EA Sports będzie Polak - Robert Lewandowski.

FIFA 22 zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczna odsłona najpopularniejszej gry piłkarskiej na świecie zadebiutuje już 1 października. Nic dziwnego, że EA Sports próbuje utrzymać jak najwyższe zainteresowanie grą. Pierwsi piłkarze zaczęli chwalić się swoimi oficjalnymi kartami w trybie FUT. Jednym z nich jest Kylian Mbappe, który trafił na okładkę gry. Jednak nie on będzie najwyżej oceniony. Wyższą notę ma otrzymać od niego między innymi Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski - jaka ocena w FIFIE 22?

Kylian Mbappe był jednym z pierwszych piłkarzy, którzy pochwalili się swoją kartą w grze FIFA 22. Młody Francuz został w tegorocznej odsłonie oceniony na 91 punktów, więc z roku na rok zwiększył swoją notę o 1 punkt. Bez wątpienia będzie to jeden z najpopularniejszych wyborów wśród miłośników trybu FUT. Oprócz tego wiemy też, że Theo Hernandez z Milanu został oceniony na 84, tak samo zresztą jak Nicolo Barelli. A co z Robertem Lewandowskim? Ten jeszcze nie pokazał swojej karty, ale pojawiły się na ten temat ciekawe pogłoski.

Według plotek najwyżej ocenionym piłkarzem w FIFIE 22 będzie Leo Messi, który tego lata był bohaterem najgłośniejszych przenosin z Barcelony do PSG. Argentyńczyk ma otrzymać notę 93 punktów, czyli identyczną, jak w FIFIE 21. Tuż za nim ma znajdować się Polak - Robert Lewandowski z oceną 92 punktów. To nota wyższa o 1 punkt w porównaniu z zeszłoroczną odsłoną gry. Dalsze miejsca to już Mbappe, Kevin De Bruyne, Neymar oraz Cristiano Ronaldo (wszyscy ocenieni na 91 punktów). Pamiętajcie jednak, że to tylko plotki. Wkrótce EA Sports powinno odsłonić wszystkie karty.

Zobacz: Fani się ucieszą - Wolverine na PS5 to pełna i dojrzała historia

Zobacz: Star Wars: Knights of the Old Republic - remake trafi na PlayStation 5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: EA Sports