Star Wars: Knights of the Old Republic - remake trafi na PlayStation 5

Star Wars: Knights of the Old Republic doczeka się remake'u. Nowa wersja kultowego RPG trafi na PlayStation 5.

Podczas streamui PlayStation Showcase Sony zrzuciło absolutną petardę: już niedługo niedługo będziemy mogli zagrać w nową wersję kultowego Star Wars: Knights of the Old Republic. Za tytuł odpowiada studio Aspyr, znane przede wszystkim z portowania starszych gier na nowoczesne platform. Teksańczycy odpowiadają m.in. za port oryginalnego Star Wars: Knights of the Old Republic na urządzenia mobilne.

Tym razem mówimy jednak o projekcie na zupełnie inną skalę. Nowa wersja kultowego KotORa tworzona ma być od podstaw, dzięki czemu współcześni gracze będą mogli lepiej wczuć się w opowiadaną historię. Niestety z krótkiego teasera niewiele dowiedzieliśmy się na temat tego, co zmieni się w porównaniu z oryginałem. W sumie w ogóle niewiele się dowiedzieliśmy - tajemnicą pozostaje także data premiery. Wiemy natomiast, że będzie to tytuł ekskluzywny na PlayStation 5 - przynajmniej w momencie premiery.

Star Wars: Knights of the Old Republic - remake klasyka BioWare

Dla przypomnienia, Star Wars: Knights of the Old Republic jest jednym z kultowych tytułów spod szyldu BioWare, który po raz pierwszy trafił do sklepów w 2003 roku. Gracze pokochali go zarówno za świetne oddanie ducha Gwiezdnych Wojen, jak i wciągającą historię, w której wcale nie musieliśmy opowiedzieć się po stronie "tych dobrych".

Niestety o ile fabuła i klimat nadal przyciągają, tak od strony grafiki oraz gameplayu gra jest już dziś mocno archaiczna, w związku z czym zapowiedź remake'u cieszy. Pozostaje mieć nadzieję, że okaże się równie udany, jak ceniony oryginał.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony