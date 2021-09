Powiększa się rodzina PlayStation. Sony kupiło kolejne studio

Konsolowe wojny trwają w najlepsze. Microsoft i Sony cały czas się zbroją. Efektem tego jest powiększająca się rodzina PlayStation o nowe studio - Firesprite.

Sony poinformowało o zakupie kolejnego studia, które tym samym dołączyło do rodziny PlayStation. Mowa o Firesprite, które ma na swoim koncie między innymi The Playroom, The Playroom VR oraz Persistence. To już 14. deweloper, który został zakupiony przez Japończyków i po raz kolejny jest to firma, z którą Sony od jakiegoś czasu współpracowało.

Wielu członków Firesprite pochodzi ze studia Sony Interactive Entertainment w Liverpoolu i cieszymy się, że możemy ich ponownie powitać. Firesprite to kreatywne i ambitne studio, którego wyjątkowość polega na budowaniu niesamowitych doświadczeń, które naprawdę pokazują potencjał naszego sprzętu.

- powiedział Herman Hulst, szef PlayStation Studios.

To już kolejna odsłona konsolowych wojen, w których dwa konkurenci - Microsoft oraz Sony - zbroją się na potęgę. Niedawne plotki sugerują, że PlayStation zamierza stworzyć w Japonii zupełnie nowe studio, które zajęłoby się tworzeniem największych gier typu AAAA (tak, aż cztery "A"). Biorąc pod uwagę, że Microsoft przejął niedawno ZeniMax, czyli Bethesdę oraz id Software, to PlayStation ma zaległości do nadrobienia. Przejęcie Firesprite na pewno nie jest aż tak głośne, ale jest małym krokiem w kierunku poprawy swojego portfolio.

