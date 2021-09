Fani się ucieszą - Wolverine na PS5 to pełna i dojrzała historia

Jednym z większych zaskoczeń ostatniego PlayStation Showcase była zapowiedź gry Wolverine produkcji Insomniac Games. Jeden z jej twórców obiecuje, że to pełnoprawna i dojrzała historia.

Wolverine to jedno z największych zaskoczeń niedawnego PlayStation Showcase. Jeszcze większe zdziwienie wywołał fakt, że nad grą pracuje studio Insomniac Games, które jednocześnie zapowiedziało drugą część bardzo udanego Spider-Mana. Dlatego też wiele osób zaczęło się zastanawiać, czym tak naprawdę będzie gra z Wolverinem w roli głównej. Czy to pełnoprawna gra czy może mniejsza produkcja pokroju ostatnich przygód Milesa Moralesa?

Wolverine na PlayStation 5 - co wiemy?

Logan to jeden z najbardziej lubianych bohaterów z uniwersum Marvela, którego przygody często charakteryzowały się poważniejszą, mroczniejszą i bardziej dorosłą tematyką. Niektórzy zastanawiali się, czy na to samo możemy liczyć z zapowiedzianej grze. Brian Horton, który w Insomniac Games jest dyrektorem kreatywnym, napisał na Twitterze, że to pełnowymiarowe gra, utrzymana w dojrzalszym tonie.

Full size, mature tone — Brian Horton (@BrianHortonArt) September 12, 2021

Porozmawiajmy teraz o ogłoszeniu, którego prawdopodobnie się nie spodziewałeś: Marvel's Wolverine. Kiedy pracowaliśmy nad Spider-Manem, były chwile, w których wszyscy - Insomniac, Sony Interactive Entertainment i Marvel - przeprowadzalibyśmy wspólnie burzę mózgów na temat przyszłości poza Pajęczakiem. I nawet w tych wczesnych dyskusjach Wolverine ciągle pojawiał się jako postać, nad którą bardzo chcielibyśmy wspólnie pracować. Kilka lat do przodu i nagle stajemy przed Sony Interactive Entertainment i Marvelem, oficjalnie prezentując grę na PlayStation 5, w której występuje Mutant ze szponami z adamantium. Mnóstwo członków zespołu Insomniac jest wielkimi fanami postaci, a jeden z kluczowych elementów, które nas do niego przyciągnęły, nie różni się aż tak bardzo od Spider-Mana: Obaj bohaterowie czują się głęboko zmuszeni do obrony osób, które są mniej do tego zdolne.

- czytamy w informacji Insomniac Games.

Bardziej dojrzały ton prawdopodobnie mocno ucieszył fanów Marvela, do których sam się zaliczam. Dodatkowo będzie to pełnoprawna gra, więc możemy liczyć na kilkanaście, a być może nawet kilkadziesiąt godzin zabawy przed telewizorem. A skoro nad całością pracuje Insomniac Games, to nie musimy się martwić o jakość. Jestem przekonany, że będzie to jedna z najlepszych gier na PS5.

Źródło zdjęć: Insomniac Games

Źródło tekstu: wccftech