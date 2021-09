Spider-Man 2 i Wolverine - nowe gry Marvela trafią na PlayStation 5

Marvel's Spider-Man 2 i Marvel's Wolverine to dwie nowe gry studia Insmniac, które już wkrótce trafią na PlayStation 5.

Insomniac Games rośnie do rangi prawdziwego tytana w obrębie PlayStation Studios. Podczas pokazu PlayStation Showcase 2021 dowiedzieliśmy się, że cenione studio pracuje nie nad jedną, ale dwiema grami o superbohaterach, w które będziemy mogli zagrać na konsoli Sony.

Marvel's Spider-Man 2 - premiera w 2023 roku

Ta informacja nie powinna być zaskoczeniem dla nikogo. Jeśli graliście w Marvel's Spider-Man z 2018 roku albo w Marve's Spider-Man: Miles Morales, doskonale wiecie, że historia Człowieka-Pająka bynajmniej nie została zakończona i nadal wiele wątków pozostaje bez odpowiedzi. Na całe szczęście Marvel's Spider-Man powstaje i już niedługo znowu będziemy mogli pozwiedzać Nowy Jork z perspektywy pajęczej sieci.

Co nas czeka w Marvel's Spider-Man 2? Przede wszystkim powrót zarówno Petera Parkera, jak i Milesa Moralesa. Zmierzą się oni z Venomem, czyli prawdopodobnie najbardziej kultowym spośród przeciwników Pajęczka. Oprócz tego na pewno będziemy mieli okazję skorzystać z całej gamy nowych umiejętności, w tym m.in. mechanicznych ramion, inspirowanych pancerzem Spider-Mana z komiksu Civil War.

Niestety na premierę gry będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Tytuł ma zadebiutować w 2023 roku.

Marvel's Wolverine - nowa gra na PlayStation 5

Jeszcze dłużej będziemy musieli czekać na drugi tytuł Insmoniac Games zaprezentowany podczas PlayStation Showcase. Marvel's Wolverine Niestety o samej grze wiemy niewiele, poza tym, że wcielimy się w niej w posiadacza najbardziej rozpoznawalnych szponów w całej stajni Marvela (i że raczej nie będzie on przypominał Hugh Jackamana). Co by jednak nie mówić, krótki trailer zapowiada się bardzo klimatycznie, a po ostatnich dokonaniach mamy do studia Insomniac olbrzymi kredyt zaufania.

Zobacz: Uncharted 4 trafi na PC! Powstaje remaster klasyka z PlayStation 4

Zobacz: Star Wars: Knights of the Old Republic - remake trafi na PlayStation 5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony