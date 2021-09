Uncharted 4 trafi na PC! Powstaje remaster klasyka z PlayStation 4

Uncharted: Legacy of Thieves Collection to odświeżona wersja dwóch gier z serii Uncharted, która niedługo trafi na PC i PlayStation 5.

Podobno piekło zamarzło w momencie, kiedy Sony postanowiło wydawać swoje tytuły ekskluzywne na PC. Jeśli faktycznie tak się stało, to teraz muszą tam panować iście arktyczne temperatury, bowiem wkrótce na komputerach będzie można zagrać w dwie odsłony cyklu Ucharted.

Kolekcja Uncharted: Legacy of Thieves będzie zawierała dwie najświeższe odsłony serii i już wkrótce trafi na PC oraz PlayStation 5. Uncharted 4: A Thief's End stanowi ostatni rozdział w historii Nathana Drake'a, charyzmatycznego poszukiwacza skarbów, będącego głównym bohaterem cyklu. Uncharted: The Lost Legacy to z kolei tytuł o nieco mniejszej skali (by nie powiedzieć, że samodzielne DLC), w którym wcielimy się w Chloe Frazer, doskonale znaną fanom serii z Uncharted 2.

Uncharted: Legacy of Thieves - remaster na PC i PlayStation 5

Oczywiście obie gry zostaną zremasterowane, dzięki czemu mają prezentować się jeszcze lepiej niż na PlayStation 4 - a warto wspomnieć, że już wtedy prezentowały się zabójczo. No i wygląda na to, że po raz pierwszy będziemy mogli zagrać w obydwa tytuły w płynnych 60 FPS.

Szykuje się więc nie lada gratka zarówno dla fanów serii, jak i osób, które dotąd nie miały okazji zwiedzać starożytnych grobowców w towarzystwie Nathana Drake'a i jego ciętego humoru. Niestety na premierę kolekcji będziemy musieli jeszcze trochę poczekać - tytuł ma trafić do sprzedaży na początku 2022 roku.

Zobacz: Star Wars: Knights of the Old Republic - remake trafi na PlayStation 5

Zobacz: Powiększa się rodzina PlayStation. Sony kupiło kolejne studio

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony