PlayStation Showcase - wszystkie zapowiedzi i trailery w jednym miejscu

PlayStation Showcase już za nami. Sony pokazało całe mnóstwo nowych materiałów, w tym sporo gier, które mogliśmy zobaczyć po raz pierwszy. Zebrałem wszystkie trailery i zapowiedzi w jednym miejscu. Oto one!

Wczoraj (9 września) o godzinie 22:00 czasu polskiego odbyła się konferencja z serii PlayStation Showcase. Na niej Sony zaprezentowało nowe materiały z kilku gier, które zostały zapowiedziane już wcześniej, a także produkcje, o których usłyszeliśmy po raz pierwszy. Wydarzenie pełne było głośnych tytułów, więc postanowiłem zebrać je wszystkie w jednym miejscu.

Star Wars: Knight of the Old Republic Remake

To prawdopodobnie największa albo przynajmniej jedna z największych zapowiedzi PlayStation Showcase. Plotki stały się faktem i legendarny KOTOR doczekał się remake'u. Warto zwrócić uwagę, że to właśnie remake, a nie remaster. Oznacza to, że gra powstaje całkowicie od nowa. Tworzy ją studio Aspyr. Premiera nie jest jeszcze znana, ale Star Wars: Knight of the Old Republic Remake trafi na PlayStation 5 i PC.

Project Eve

Project Eve to hack'n'slash akcji, pokroju Devil May Cry, Nier: Automata i innych produkcji z tego gatunku. Mamy to połączenie fantastycznych potworów i świata science-fiction, a to wszystko w japońskim klimacie.

Tiny Tina's Wonderland

Tiny Tina's Wonderland to spinoff serii Borderlands, który powstaje w studiu Gearbox. Premiera zaplanowana jest na marzec 2022 roku.

Forspoken

Gra akcji produkcji Luminous Productions oraz Square Enix, utrzymana w fantastycznym klimacie. Wygląda na kawał dobrej zabawy! Premiera również jest zaplanowana na okolice marca 2022 roku.

Alan Wake Remastered

Alan Wake Remastered został potwierdzony kilka dni wcześniej, ale na PlayStation Showcase mieliśmy okazję zobaczyć trailery gry. Ta powstaje na silniku Control. Premiera już 5 października.

Grand Theft Auto V

Po raz kolejny zaprezentowane zostało GTA V w wersji next-genowej, czyli na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jednocześnie gra została opóźniona, bowiem na sklepowe półki trafi mniej więcej w marcu 2022 roku.

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo doczekało się nowego materiału wideo. Poznaliśmy też przybliżoną datę premiery - jesień 2022 roku.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy zostało zapowiedziane już jakiś czas temu. Na Jednak na PlayStation Showcase pokazano zupełnie nowy materiał z kawałkiem historii i głupimi żartami w stylu Strażników Galaktyki.

Vampire: The Masquerade - Blood Hunt

Vampire: The Masquerade - Blood Hunt na nowym materiale pokazuje między innymi klasy postaci, a może bardziej plemiona wampirów i różnice między nimi.

Deathloop

Deathloop zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. To jednak nie przeszkadza twórcom w pokazaniu zupełnie nowego trailera.

Kid A Mnesia

Tytuł ten budzi ciekawość, ponieważ pracują nad nim Epic Games oraz Radiohead. Nie wiadomo, czym dokładnie jest ten twórcy, ale tego dowiemy się już w listopadzie tego roku, kiedy to trafi do sprzedaży. Z opisu wynika, że to jakiegoś rodzaju cyfrowo-analogowe uniwersum, stworzone z oryginalnych grafik i nagrań, upamiętniających 21-lecie albumów Kid A i Amnesia.

Tchia

Kolorowa, sympatyczna przygodówka dla najmłodszych i nie tylko. Trafi na PlayStation 4, PlayStation 5 oraz PC-ty (Epic Games Store) gdzieś w 2022 roku.

Uncharted 4: Kres Złodzieja

Czwarta część Uncharted trafi w odświeżonej wersji na PlayStation 5 oraz PC-ty. To kolejna już produkcja ekskluzywna Sony, która pojawi się na popularnych blaszakach. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Wiemy tylko, że w nową wersję Uncharted 4: Kres Złodzieja zagramy w 2022 roku.

Gran Turismo 7

Grant Turismo 7 otrzymało oficjalną datę premiery. Jedna z najlepszych serii wyścigowych pozwoli nam zasiąść za kierownicą piekielnie szybkich samochodów już 4 marca 2022 roku.

Marvel's Wolverine

Insomniac Games pracuje nie na jedną, a aż nad dwiema grami. Jedną z nich jest Marvel's Wolverine. Na razie nie wiemy wiele na jej temat, ale patrząc na ostatnie Spider-Many, to chyba nie musimy się martwić o jakość produkcji. Już nie mogę się doczekać zagrania Rosomakiem!

Marvel's Spider-Man 2

Drugą grą Insomniac Games jest pełnoprawna kontynuacja pierwszego Spider-Mana. Tym razem Peter Parker i Miles Morales będą musieli zmierzyć się z jednym z najniebezpieczniejszych wrogów Pajęczaka, czyli Venomem. Premiera dopiero w 2023 roku.

God of War: Ragnarok

Ostatnia zapowiedź z PlayStation Showcase to God of War: Ragnarok. To kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa. Przeciw nim ponownie staną nordyccy bogowie, w tym sam Thor.

