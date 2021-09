Polska gra zwróciła się 90 minut po premierze. Jest hitem Steama

Polska gra Gas Station Simulator okazała się ogromnym sukcesem. Produkcja zwróciła się zaledwie 90 minut po premierze i jest w tym momencie hitem Steama.

Gas Station Simulator to nowa, polska gra krakowskiego studia Dragon Etnertainment. Nazwa mówi tak naprawdę wszystko - wcielamy się w niej w początkującego właściciela stacji benzynowej. Naszym celem jest obsługiwanie klientów i ciągłe rozwijanie biznesu. Z czasem możemy zatrudnić dodatkowych pracowników, którzy zdejmują z naszych barków niektóre obowiązki. Chociaż nie jest to gra dla wszystkich, to już w pierwszych godzinach po premierze produkcja okazała się dużym sukcesem.

Gas Station Simulator

Drago Entertainment poinformowało, że produkcja gry Gas Station Simulator zwróciła się zaledwie 90 minut po premierze. Chodzi o kwotę rzędu 450 tys. złotych. Każdy później sprzedany egzemplarz gry oznacza zarobek dla dewelopera. W ciągu 24 godzin gra wskoczyła na listę najpopularniejszych na Steamie. Platforma umieściła też polski tytuł na liście rekomendowanych. Nie ma tutaj zaskoczenia, przecież w pewnym momencie bawiło się w niej ponad 5600 osób jednocześnie. Z pewnością zachęcająca jest też cena, która w promocji wynosi niecałe 65 zł.

Jeśli chcielibyście wypróbować Gas Station Simulator, to na Steamie jest dostępna wersja demo, dzięki której można przetestować tytuł.

