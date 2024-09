W Santander Banku odjechał peron. Zablokowali klientce konto, bo miała za dużo pieniędzy

Ciekawy przypadek finansowy zanotował lokalny portal z Rybnika. 17-latka miała, zdaniem banku "za dużo pieniędzy na swoim koncie" i z tego powodu jej część oszczędności zostało zablokowanych.

Wakacyjna praca i uczciwy zarobek

17-letnia mieszkanka Rybnika, podczas wakacji, postanowiła zarobić swoje własne pieniądze i przeznaczyć je na wyjazd. Dwa miesiące opiekowała się zwierzętami i pobierała za to wynagrodzenie. Skumulowało się to jeszcze z drobnymi kwotami, które dostawała od dziadków. Okazało się niestety, że jej zarobione pieniądze wpłacone na konto, wywołały niemałe zamieszanie i dyskusję w sieci. Zwróciły też uwagę na ważną kwestię - okazało się, że istnieje coś takiego jak limity środków na koncie dla osób nieletnich. Istnieją - ale, czy aby na pewno powinny?

Córka potrafi opiekować się zwierzętami, więc dwa miesiące poświęciła na pracę z nimi. Zapłacono jej za to uczciwie. Oprócz tego dostała pieniądze od swoich dziadków. Z jakichś dziwnych powodów nastolatek nie może mieć większego niż 8000 wpływu na konto.

- twierdzi ojciec nastolatki z Rybnika.

Bank zablokował część wpłaconej kwoty - była za duża

Okazało się to, po tym jak Bank Santander zablokował część kwoty na koncie 17-latki. Wpłaciła ona sumę 8500, a bank przejął na określony czas 500 złotych. Oczywiście, pieniądze te zostaną zwrócone, ale dopiero w ostatnim dniu miesiąca. Chyba, że zarobki 17-latki znów przekroczą wymagany próg.

Podczas rozmowy z infolinią, bank potwierdził, że postępowanie to jest zgodne z regulaminem. Dodatkowo aby uzasadnić takie, a nie inne postępowanie, powołał się na Kodeks Cywilny, który jego zdaniem "określa zasady zarządu majątkiem dziecka, w tym zwykłego zarządu".

Czynności wykonywane w granicach zwykłego zarządu to dyspozycje obciążające konto, które łącznie nie przekraczają kwoty 8000 tysięcy w miesiącu kalendarzowym.

- mówi regulamin banku.

Co na to prawo? Kancelarie adwokackie, cytowane w sieci, apropos tego wydarzenia, uważają, że całe to tłumaczenie banku jest dość kuriozalne. Ich zdaniem w Kodeksie Cywilnym nie znajdziemy zapisu, któryby precyzował, że nieletni nie może mieć wpływów większych niż 8000 złotych.

Zobacz: Masz konto w Santander? Pilny komunikat. Lepiej się zapoznaj

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Czajnikolandia / Shutterstock.com

Źródło tekstu: row.info.pl, oprac. własne