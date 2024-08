Masz konto w Santander? Pilny komunikat. Lepiej się zapoznaj

Nic tak nie cieszy, jak nieoczekiwana wygrana w konkursie? Otóż, nie zawsze. W przypadku tego banku, rzekomi zwycięzcy nie mają zbyt wielu powodów do radości.

Ta wygrana w konkursie to fejk

Santander Bank Polska apeluje do swoich klientów, aby uważali na pewne wiadomości, które obecnie zalewają social media. Klienci banku otrzymują wiadomość o rzekomej wygranej w konkursie bankowym. Do odbioru wygranej zachęca dołączony link, ale to nic innego jak zwykłe oszustwo.

Nie wierz w bajki dla dorosłych

Bank ostrzega swoich klientów, aby z wielką ostrożnością podchodzili do informacji umieszczanych w mediach społecznościowych. W tym momencie, kraży fałszywa informacja o wygranej w konkursie. Widząc taką wiadomość pod swoim zdjęciem, albo w komentarzu pod postem, użytkownik Facebooka może kliknąć odruchowo w celu zapoznania się ze szczegółami. Klinięcie w link to jest to coś, na co czekają oszuści. Klient banku za pośrednictwem fałszywego linka trafia na spreparowaną stronę, gdzie przez formularz zostaną pobrane od nas dane. Wszystko to pod pretekstem odbioru należnej nam nagrody.

W związku z zainstniałą sytuacją, Santander na swojej stronie internetowej ostrzega klientów i zachęca do przestrzegania kliku zasad:

Jeśli bierzesz udział w konkursie, sprawdź regulamin i sposób, w jaki firma skontaktuje się ze zwycięzcami.

Nie daj się nabrać na fałszywe linki i nie podawaj nikomu danych do logowania.

Uważaj na fałszywe reklamy, które oferują nagrody za podanie danych do logowania.

Jeśli widzisz fałszywy profil lub coś niepokoi cię w uzyskanej odpowiedzi, zgłaszaj to jak najszybciej.

To zasady ogólne, którymi powinniśmy się kierować w większości przypadków, nie tylko jeśli chodzi o ten jeden konkretny bank. Ponadto, zawsze weryfikujmy adres strony, na którą zostajemy przekierowywani. Często kryje ona w sobie wiele zaskakujących znaków.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Santander