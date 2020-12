Bank Pekao kupuje akcje Krajowego Integratora Płatności i wkracza na rynek e-commerce

Dzięki sprzyjającym trendom i zmianom w zwyczajach zakupowych Polaków, polski rynek transakcji bezgotówkowych rozwija się dynamicznie. W 2019 roku osiągnął wartość ponad 400 mld zł, a w 2020 roku ma wzrosnąć o ponad 30% (najwyższa dynamika w Europie). W tym roku do zmian preferencji klientów przyczynił się także kryzys COVID-19, który przyspieszył proces digitalizacji i dalszy rozwój sektora. W pierwszym kwartale roku liczba kupujących online wzrosła o ponad połowę w porównaniu z tym samym okresem rok temu, a wartość zamówień w kanałach sprzedaży internetowej w naszym kraju wzrosła ponad dwukrotnie.

Pekao ma doświadczenie w obszarze akceptacji płatności kartami i konsekwentnie wzbogaca ofertę o innowacyjne rozwiązania digital i mobile oraz obsługuje około 270 tysięcy klientów firmowych w segmencie mikroprzedsiębiorstw, SME i klientów korporacyjnych. Poprzez współpracę z Tpay, bank będzie mógł wykorzystać potencjał wzrostowy sektora e‑commerce, wzbogacając swoją ofertę akceptacji o płatności online tak, aby umożliwić w jednym miejscu szeroką ofertę bramek płatności online, terminali płatniczych i usług bankowych.

Zobacz: Google Pay dostępny dla klientów Banku Pekao

Zobacz: Autopay jest już też w Pekao24 i aplikacji PeoPay

Bank dostrzega duży potencjał kompleksowej obsługi finansowej podmiotów z rynku e‑commerce, których atrakcyjność dodatkowo wzrosła poprzez obecną sytuację związaną z COVID-19. Aby sprostać potrzebom klientów biznesowych, ważne jest połączenie w ramach oferty rozwiązań płatności online oraz offline. Warto zaznaczyć, że Pekao posiada w swojej ofercie wiodące rozwiązania płatności stacjonarnych z wykorzystaniem terminali płatniczych. Tpay to dynamicznie rozwijająca się polska spółka z ugruntowaną pozycją na rodzimym rynku, specjalizująca się w obsłudze płatności w kanale internetowym. We współpracy z Tpay widzimy możliwość dalszego dynamicznego rozwoju zarówno naszej pozycji, jak i samej spółki na tym istotnym rynku z perspektywy tworzenia ekosystemu usług finansowych.

– powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A.

Współpraca pozwoli połączyć potencjał i wiedzę Banku z dynamiką oraz zrozumieniem oczekiwań klientów z segmentu handlu online po stronie Tpay. Umożliwi to wprowadzenie zaawansowanych, zintegrowanych i kompleksowych rozwiązań płatniczych, które zapewnią najwyższej jakości usługi w obszarze akceptacji płatności, wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno klientów korporacyjnych, jak i detalicznych.

Jestem przekonany, że współpraca strategiczna jednej z największych instytucji finansowych w kraju i jednego z najdynamiczniej rozwijających się fintechów w Polsce, do których zalicza się Tpay, jest bardzo dobrą informacją dla klientów zarówno naszych, jak i Banku Pekao. Otrzymają oni dostęp do nowych produktów i narzędzi w jednym miejscu, co znacznie ułatwi im prowadzenie biznesu. Jednocześnie, miliony płatników odczują zwiększenie komfortu robienia zakupów online. Decyzję tę podjęliśmy po szczegółowej analizie, która pokazała nam, że możemy wspólnie stworzyć niedostępne jeszcze na rynku produkty, pozwalające klientom banku łatwo i szybko wejść w kanał sprzedaży e-commerce. Dodatkowo, dzięki wypracowanym synergiom, wesprzemy przedsiębiorców w obsłudze transakcji na wielu rynkach oraz w analityce, a płatnikom udostępnimy nowoczesne usługi finansowania zakupów. Bezprecedensowo łączymy doświadczenia drugiego największego w Polsce banku, o ponad 90-letniej historii, z innowacyjnym fintechem, który od 10 lat specjalizuje się w budowaniu systemu płatności online