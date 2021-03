W mBanku konto otworzysz całkowicie zdalnie. Wystarczy e-dowód i eDO App

Nowi klienci mBanku mogą otwierać konta całkowicie zdalnie, bez konieczności podpisywania dokumentów u kuriera czy w placówce. Pozwala na to użycie e-dowodu, dzięki któremu bank potwierdzi tożsamość klienta.

Od marca 2019 roku w Polsce wydaje się e-dowody, wyposażone w tak zwaną warstwę elektroniczną, która w połączeniu z aplikacją eDO App, dostarczaną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, umożliwia zdalne potwierdzenie tożsamości. Do tej pory wydano ich blisko 6 mln, a z każdym miesiącem przybywa ich około 250 tys.

Od dziś każdy, kto posiada e-dowód, a także ustalił do niego 4-cyfrowy PIN, będzie mógł w kilku prostych krokach otworzyć rachunek na stronie internetowej mBanku.

Ten proces to alternatywa dla "konta na selfie", które można łatwo założyć przez aplikację mobilną mBanku. Chcieliśmy, żeby klient miał tak samo zautomatyzowaną i prostą ścieżkę założenia rachunku, niezależnie od tego, w jakim kanale zawnioskuje. Dzisiaj już 20% dorosłych Polaków ma swój e-dowód, a to otwiera drogę do prawdziwej digitalizacji nie tylko tego procesu, ale też kolejnych, związanych z koniecznością potwierdzania tożsamości.