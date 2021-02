Nowe e-dowody z odciskami palców - rząd przyjął zmiany w ustawie

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, dostosowując polskie prawo do przepisów unijnych. Nowe rozwiązanie między innymi wprowadzi do warstwy elektronicznej dokumentu odciski palców.

Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące dokumentów tożsamości ma na celu ograniczenie ryzyka ich fałszowania oraz przestępstw przeciwko ich wiarygodności poprzez usunięcie istniejących, znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów, służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się. Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie szereg obowiązków dotyczących niezbędnych zabezpieczeń w dokumentach tożsamości, takich między innymi jak obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej.

Dodanie drugiej cechy biometrycznej do polskich dowodów osobistych będzie oznaczać, że aby taki wyrobić dla osoby powyżej 12. roku życia, niezbędna będzie osobista wizyta w urzędzie. Takiej konieczności nie będzie w przypadku dzieci w wieku do 12 lat, od których odciski palców nie będą pobierane. Nowe dowody osobiste będą wydawane na 10 lat, natomiast w przypadku osób do 12. roku życia - 5 lat. Gdy czasowo, na przykład z powodów medycznych, pobranie odcisków palców nie będzie możliwe, dokument będzie ważny tylko rok.

Oprócz zmian w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, modyfikacja będzie dotyczyć też warstwy graficznej e-dowodu. Wróci podpis posiadacza dokumentu, z wyłączeniem dowodów wydawanych dzieciom w wieku do 12 lat i osobom, które nie mogą złożyć podpisu.

Przepisy dotyczące nowych dowodów osobistych mają wejść w życie 2 sierpnia 2021 roku. Jak to zwykle bywa przy pojawianiu się zmian w dowodach osobistych, nie będzie od razu potrzeby ubiegania się o nowy dokument. Wymiana będzie konieczna dopiero gdy kończyć się będzie termin ważności aktualnie posiadanego dowodu osobistego.

Źródło tekstu: MSWiA