mBank umożliwi założenie konta na selfie i logowanie skanem twarzy na Androidzie

W czerwcu mBank wprowadza kilka nowości dla klientów korzystających ze smartfonów. Mobilna aplikacja doczekała się odświeżenia, a wkrótce pojawią się w niej nowe funkcje: zakładania konta na selfie czy logowanie za pomocą skanu twarzy w smartfonach z Androidem.

Na początku miesiąca mBank udostępnił nową wersję aplikacji, w której przeprojektowaniu uległ interfejs, pojawiły się też pewne ułatwienia dla użytkowników. Na tym jednak nie koniec. Już od końca czerwca mBank umożliwi założenie rachunku na selfie. Wystarczy smartfon i dokument tożsamości, żeby założyć konto bez wychodzenia z domu.

Proces ma być całkowicie zdalny, klient nie będzie musiał wychodzić z domu, ani umawiać się na dostarczenie dokumentów przez kuriera. Umowę zaakceptuje SMS-em, a konto stanie się aktywne maksymalnie po jednym dniu roboczym. Kartę z logo MasterCard będzie można dodać do Google Pay i płacić nią jeszcze zanim dotrze przesyłka pocztowa z fizyczną kartą.

Rachunek na selfie będą mogli założyć posiadacze smartfonów zarówno z systemem iOS, jak i Android. Bank liczy, że w ten sposób zachęci do korzystania ze swoich usług osoby, które do tej pory się na to nie zdecydowały. Na tym etapie mBank umożliwi założenie rachunku indywidualnego dla osób powyżej 18. roku życia.

Wśród zapowiedzi mBanku znalazły się jeszcze inne uprawnienia – będzie to możliwość zalogowania się do aplikacji za pomocą skanowania twarzy (Face ID) w smartfonach z Androidem. Dotąd mogli korzystać z tej opcji jedynie posiadacze iPhone’ow. Inne szykowane przez mBank nowości w aplikacji to dodawanie kart MasterCard i Visa do GooglePay, ApplePay, Garmin i FitbitPay, a także opcja odsłonięcia danych karty (nieaktywna do płatności online, dopóki nie przyjdzie plastikowa karta).

Jak będzie wyglądał proces zakładania konta przez selfie?

Żeby otworzyć rachunek, klient będzie musiał pobrać aplikację mBank z oficjalnego sklepu. Proces został zaplanowany w taki sposób, by przeprowadzić klienta dokładnie ekran po ekranie.

W pierwszym etapie, klient wybierze produkt oraz uzupełni swoje dane na ekranie smartfonu. Gdy klient poprawnie uzupełni wniosek, wybierze kartę oraz wyrazi niezbędne zgody, wniosek automatycznie przekieruje go do aplikacji, w której bank potwierdzi jego tożsamość. Najpierw przez weryfikację dokumentu tożsamości: dowodu osobistego. W kolejnym etapie klient zostanie poproszony o zrobienie selfie i nagranie kilku krótkich wideo z widokiem twarzy. Po poprawnej weryfikacji bank przedstawi klientowi umowę, a ten podpisze ją z pomocą kodu z wiadomości SMS.

