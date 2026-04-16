Bank daje 300 zł. Wystarczy wpisać ten kod

Alior Bank uruchomił nową promocję skierowaną do opiekunów nastolatków w wieku od 13 do 17 lat - „Bon dla Ciebie”. Osoby, które otworzą dziecku za pośrednictwem aplikacji Alior Mobile konto dla młodych wraz z kartą, mogą otrzymać bon do Allegro o wartości 100 zł. Oferta łączy się z promocją „Bonus dla nastolatka”, dzięki której nastolatek może zdobyć 200 zł na zakupy.

Załóż konto, dostaniesz 100 zł

Nowa akcja „Bon dla Ciebie” skierowana jest do pełnoletnich klientów Alior Banku posiadających już w nim rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Aby otrzymać bon o wartości 100 zł, opiekun prawny powinien w imieniu dziecka zawrzeć tego samego dnia umowę o konto i kartę, a podczas składania wniosku wpisać kod „ALLEGRO”.

Promocja jest dostępna wyłącznie w aplikacji Alior Mobile i potrwa do 30 czerwca 2026 r. Jak podkreśla Alior Bank, ważne jest, aby rodzic nie odstąpił od zawartych umów w imieniu dziecka oraz utrzymał otwarty własny rachunek do momentu przekazania nagrody.

Bon o wartości 100 zł zostanie przesłany w formie kodu w wiadomości SMS lub e-mail do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Co ważne, z promocji „Bon dla Ciebie” można skorzystać wielokrotnie, otrzymując nagrodę za każde dziecko, dla którego otworzy się konto zgodnie z regulaminem.