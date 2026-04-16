Bank daje 300 zł. Wystarczy wpisać ten kod
Łącznie 300 zł – tyle mogą otrzymać klienci Alior Banku w formie bonów Allegro, łącząc dwie promocje stworzone z myślą o nastolatkach. Żeby skorzystać z okazji, trzeba wykonać kilka czynności i mieć aplikację mobilną banku.
Alior Bank uruchomił nową promocję skierowaną do opiekunów nastolatków w wieku od 13 do 17 lat - „Bon dla Ciebie”. Osoby, które otworzą dziecku za pośrednictwem aplikacji Alior Mobile konto dla młodych wraz z kartą, mogą otrzymać bon do Allegro o wartości 100 zł. Oferta łączy się z promocją „Bonus dla nastolatka”, dzięki której nastolatek może zdobyć 200 zł na zakupy.
Załóż konto, dostaniesz 100 zł
Nowa akcja „Bon dla Ciebie” skierowana jest do pełnoletnich klientów Alior Banku posiadających już w nim rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Aby otrzymać bon o wartości 100 zł, opiekun prawny powinien w imieniu dziecka zawrzeć tego samego dnia umowę o konto i kartę, a podczas składania wniosku wpisać kod „ALLEGRO”.
Promocja jest dostępna wyłącznie w aplikacji Alior Mobile i potrwa do 30 czerwca 2026 r. Jak podkreśla Alior Bank, ważne jest, aby rodzic nie odstąpił od zawartych umów w imieniu dziecka oraz utrzymał otwarty własny rachunek do momentu przekazania nagrody.
Bon o wartości 100 zł zostanie przesłany w formie kodu w wiadomości SMS lub e-mail do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Co ważne, z promocji „Bon dla Ciebie” można skorzystać wielokrotnie, otrzymując nagrodę za każde dziecko, dla którego otworzy się konto zgodnie z regulaminem.
Dodatkowo w ramach trwającej do 31 grudnia 2026 r. promocji „Bonus dla nastolatka” dziecko może otrzymać bon do Allegro o wartości 200 zł. Aby uzyskać premię, nastolatek powinien w ciągu 40 dni od otwarcia konta co najmniej raz zalogować się do aplikacji Alior Mobile, wykonać minimum 10 transakcji kartą oraz otrzymać jednorazowy wpływ na rachunek w wysokości co najmniej 500 zł.