Przelew BLIK-iem skończył się dla niej fatalnie. Straciła 1700 zł

Metoda na BLIK znów zbiera żniwa. Tym razem, nabrała się na nią mieszkanka Lublina. Dla tych, którzy nie do końca orientują się w temacie, wyjaśniamy o co chodzi w tego typu oszustwie.

Policja z Lublina znów otrzymała zgłoszenie o dokonaniu oszustwa. O wyjątkowo przykrym zdarzeniu poiformowała mieszkanka Lublina, która jedynie okazując troskę i chęć pomocy straciła 1700 złotych. Kobieta poinformowała policję, że ktoś włamał się na konto społecznościowe jej znajomego. Podszywając się na niego, poprosił o szybką pożyczkę pieniędzy za pośrednictwem kodu BLIK. Niczego nie podejrzewająca, w pierwszej chwili kobieta, od razu pospieszyła z pomocą i jak się później okazało bezpowrotnie straciła 1700 złotych.

Oszustwo tą metodą polega na włamaniu i przejęciu konta na portalu społecznościowym oraz proszeniu za pomocą komunikatora znajomych właściciela konta o udostępnienie kodu BLIK. Ofiara, logując się do swojego banku musi wygenerować w aplikacji kod BLIK i przesłać do znajomemu. W przeciwieństwie do płatności przelewem, takich transakcji nie da się już cofnąć. Właściciel konta musi wprawdzie potwierdzić transakcję, ale robi to wierząc, że pomaga znajomemu w potrzebie.

- tłumaczy aspirant sztabowy Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lublinie.

O oszustwach na BLIKA i jak sobie z nimi radzić, pisaliśmy całkiem niedawno na Telepolis. Jak widać, warto nadal ostrzegać przed tego typu incydentami, aby dotarły do jak największej grupy osób. Niestety, niemal codziennie na policję zgłaszają się osoby, które zostały poszkodowane w ten oto sposób. To świadczy jedynie o tym, że mimo ostrzeżeń, skala problemu nadal jest spora.

Najprostszą metodą uniknięcia tego typu oszustwa jest "stary", analogowy sposób - zadzwońmy do znajomego i upewnijmy się, że to on faktycznie znalazł się w potrzebie.

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: ww.lublin.pl