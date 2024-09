Oszukują bankomaty na potęgę. Trend z TikToka zbiera żniwa

Trend na TikToku sprawił, że wiele osób sprawdziło, czy da się oszukać bankomat. Podejrzana metoda, związana z usterką bankomatu, miała dać fortunę.

Niektóre trendy na TikToku bywają inspirujące, a inne mogą zaprowadzić niektórych prosto do więzienia. Zwłaszcza jeśli obiecują możliwość szybkiego wzbogacenia się. A pokusa bywa nie do odparcia. Liczne nagrania utwierdzają użytkownika w przekonaniu, że to faktycznie proste i jemu także może się udać. Niedawno, na TikToku, sporą popularność zyskały filmiki, pokazujące jak można "oszukać" bankomat i dzięki pewnemu trikowi zdobyć górę pieniędzy.

To nie sprytny trik, ale zwykły przekręt

Filmik, dotyczył bankomatów JPMorgan Chase Bank. Był to szybki instruktaż na temat, jak pozyskać gotówkę z bankomatów tej sieci. W wielkim skrócie, chodziło o to, aby zdeponować czek na dużą kwotę (której użytkownik nie posiadał) i szybkim wypłaceniu mniejszej, zanim doszło do sfinalizowania rozliczenia.

Nagrania były bardzo przekonywujące. Wielokrotnie użytkownicy podrzucali w górę spore ilości gotówki, zarobionej w ten sposób. Udowadniali, że bankomat ma rzekomo tego typu usterkę i wypłata w ten sposób pieniędzy, których się nie ma na koncie, jest możliwa. Niektórych nie trzeba było długo namawiać. Ruszyła lawina prób pozyskania w ten sposób pieniędzy.

"unlimited money glitch" 🧐



Don’t believe the TikTok trend, check fraud is a serious crime. You will be prosecuted. If it sounds too good to be true... — US Postal Inspection Service - Headquarters (@USPISpressroom) September 3, 2024

Wall Street Journal podaje, że z tej próby pozyskania gotówki skorzystało tysiące osób. To oczywiście żaden trik, jedynie zwykłe oszustwo. Bank JP Morgan Chase, zablokował konta, wszystkim "spryciarzom", próbującym w ten sposób obrabować bankomaty. Jako dowody posłużyły nagrania nie tylko z TikToka, ale te z monitoringu przy bankomatach.

Bez względu na to, co widzisz w internecie, zdeponowanie fałszywego czeku i wypłacenie środków z konta jest po prostu oszustwem.

- mówi rzecznik banku Chase.

