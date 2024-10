Santander Bank wydał ostrzeżenie. Lepiej zapamietaj i przekaż dalej

Santander Bank po raz kolejny ostrzega przed oszustwami. Bank właśnie wydał ostrzeżenie i podał cztery zasady. Warto je znać i stosować. I to niezależnie od tego, w jakim banku posiada się konto. Zasady te są uniwersalne.

Sandander Bank, już od jakiegoś czasu, prowadzi kampanię, ostrzegającą przed oszustwami, zatytułowaną "nie wierz w Bajki". Po raz kolejny na swoim profilu na Facebooku wydał ważne ostrzeżenie i zawarł w nim cztery zasady, które każdy posiadacz konta bankowego powinien znać.

Santander Bank przypomina o tym, że oszuści tylko czyhają na nasze pieniądze. Często wystarczy chwila nieuwagi i nadmierny pośpiech, a potem ciężko to wszystko odkręcić. Wszystko zaczyna się jednak podobnie. Od fałszywych postów, prowadzących do formularzy, które służą jedynie wyłudzeniu naszych danych. Atakujący, kiedy już zdobędą nasze dane, bez trudu okradną nas z oszczędności. Ale to nie wszystko. Obecnie, jednym z najpopularniejszych oszustw jest to na BLIK-a.

Otrzymujesz wiadomość, w której znajomy mówi, że ma problemy z płatnością ze swojego konta i prosi właśnie ciebie o wysłanie mu kodu BLIK? Przestępcy nie wahają się podszywać się pod twoich znajomych. Za każdym razem próbują wyłudzić pieniądze lub poufne dane. Jak się chronić?

Bank ostrzega jak uchronić się przed oszustwami

Cztery kluczowe zasady:

Jeżeli to bliski znajomy, zadzwoń do niego i upewnij się, że rzeczywiście ma taką potrzebę. Jeżeli to znajomy, z którym nie masz kontaktu, zignoruj prośbę i przekaż najbliższym, że mogą dostawać podobne wiadomości. Uważaj na sensacyjne artykuły, materiały wideo, czy "clickbajty" rozsyłane przez Twoich znajomych. To może być próba przejęcia Twojego konta. Pamiętaj, aby włączać dodatkowy składnik uwierzytelniający w serwisach internetowych, z których korzystasz.

Kampania jest dość przyjemna wizualnie i trzeba przyznać, że zwraca uwagę. Ale przede wszystkim uczy, jak się chronić przed próbami ataku. A przestępcy nie oszczędzają nikogo. I nie trzeba mieć wcale konta w Santander Bank, aby paść ofiarą tego typu przestępstwa.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Santander, Facebook