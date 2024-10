PKO BP z pilnym apelem do klientów. Zapamiętaj i przekaż innym

PKO BP wydał ważny komunikat, z którym powinni zapoznać się wszyscy klienci banku. Na szali leżą twoje pieniądze.

Nie jest żadną tajemnicą, że każdego dnia setki, a może nawet tysiące Polaków może paść łupem oszustów. Ci często podszywają się pod różne instytucje, w tym także banki. W związku z tym PKO BP wydał ważny komunikat, z którym powinien zapoznać się każdy klient. Chodzi o bezpieczeństwo twoich pieniędzy.

PKO BP z pilny komunikatem

PKO BP przypomina o kilku ważnych kwestiach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, aby uchronić się przed utratą pieniędzy. Przede wszystkim bank zapewnia, że nigdy żaden pracownik w rozmowie telefonicznej nie zapyta nas o dane do logowania lub karty płatniczej, w tym także kod CVV.

Pamiętaj! Prawdziwy pracownik nigdy nie zapyta Cię o dane logowania do bankowości elektronicznej, karty płatniczej i kodu CVV oraz o dostęp do Twojego sprzętu, zainstalowanie dodatkowego oprogramowania i podanie kodu BLIK. W ramach zwykłej weryfikacji przy rozmowie telefonicznej nie zapyta też o pełny nr PESEL czy nr dowodu osobistego.

- informuje PKO BP.

Bank przypomina też, że jeśli dzwoni do nas osoba podająca się za pracownika PKO BP, to można łatwo ją zweryfikować. W tym celu należy poprosić o potwierdzenie tożsamości w aplikacji IKO. Po chwili powinno przyjść do nas powiadomienie ze szczegółowymi danymi pracownika, w tym jego imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem oraz miejscem, z którego dzwoni. Jeśli są one poprawne (pracownik banku musi nam je podać), to wtedy możemy je potwierdzić w aplikacji i kontynuować rozmowę.

Jeśli „pracownik” odmówi potwierdzenia tożsamości lub poda błędne dane – rozłącz się i zadzwoń na naszą infolinię. Tam także możesz zweryfikować tożsamość pracownika: 📲 800 302 302.

- dodaje bank.

To wystarczy, aby zminimalizować ryzyko oszustwa i tym samym utraty pieniędzy.

Zobacz: Lepiej zrób to z PESEL. Kto zwleka, ten igra z losem

Zobacz: Klientów PKO BP niepokoi numer 815356765. Sprawdź, zanim zablokujesz, bo to nie takie proste

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: PKO BP